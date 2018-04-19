Ракеты США прилетели в Россию

Две крылатые ракеты — предположительно, модели «Томагавк» — были найдены военнослужащими Сирийской арабской армии «в хорошем состоянии» и неразорвавшимися, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии.

Находки были переданы в руки российских военных и отправлены в РФ самолетом еще во вторник, 17 апреля, отметил источник. Однако Минобороны РФ не подтверждает официально эту информацию, передает НСН.

%Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что России «надо готовиться» к удару американскими «красивыми, новыми и «умными» ракетами по Сирии.

Как сообщает RT, Трамп отметил, что США публично осуждают власти Сирии и России за якобы организацию химатак и «потакательство террору режима».

Трамп написал в твиттере, что Россия обещала сбивать все ракеты, направленные на САР, а также подчеркнул, что «[русским] не следует быть партнерами с газовым зверем-душегубом [президентом Сирии Башаром Асадом]», наслаждающимся убийством своего народа».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «умные» крылатые ракеты США должны быть нацелены не на законное правительство Сирии, несколько лет сражающееся с международным терроризмом, а «в сторону террористов», передает ФАН.

Также Захарова выдвинула предположение, что «умные» ракеты могут уничтожить все доказательства применения химоружия на земле.

«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — написала представитель МИДа в своем фейсбуке.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на субботу, 14 апреля, ВМС США, Национальные ВМС Франции и Королевский военно-морской флот Великобритании нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. 105 ракет «Томагавк» были направлены на авиабазу «Шайрат», ряд других аэродромов ВВС Сирии, а также научно-исследовательский центр и командный пункт, якобы связанные с химоружием.

Вскоре после ракетной атаки Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным».

«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. <...> Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!» — написал Трамп в своем твиттере, поблагодарив Францию и Великобританию за «мудрость и усердие».

Начальник комитета глав штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что силы США и их союзников ударили по трем целям: хранилищу химического оружия в Хомсе, хранилищу и командному пункту неподалеку от города, а также научно-исследовательскому центру в Дамаске. Он добавил, что новых атак на Сирию пока что не запланировано.

В Минобороны России сообщили, что удары наносились с двух кораблей военно-морских сил США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими сверхзвуковыми бомбардировщиками Rockwell B-1 Lancer из района Эт-Танф на границе Сирии и Ирака, подконтрольного наземным силам США.

Известно, что в атаке участвовала также французская и британская авиация, союзные субмарины и другие эсминцы.

В качестве «казус белли» выступила якобы произошедшая 7 апреля в городе Дума химическая атака с использованием хлора. В результате этой недоказанной химатаки, по данным различных источников, большей частью оппозиционных официальному Дамаску, пострадали 40 мирных жителей. В химатаке президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска президента Сирии Башара Асада.

По российским данным, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы ПВО Сирийской арабской армии сбили 71 ракету.

Минобороны РФ сообщило, что при отражении ракетного удара Запада были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». В сообщении военного ведомства отмечается, что российские подразделения ПВО на территории Сирии не применялись для отражения ракетного удара, поскольку ракеты не пролетали через их зону ответственности в Тартусе и Хмеймиме, где расположены российские военные базы.

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил системы ПРО советского производства, назвав их работу «отличной». Президент России Владимир Путин осудил атаки американцев на Сирию, назвав их нарушением международного права.