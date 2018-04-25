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Ракеты США долетели до Москвы

25 апреля 2018, 18:09  •  151 • Война
Начальник главоперуправления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что две ракеты западной коалиции, неразорвавшиеся во время атаки США и их союзников 14 апреля, были доставлены в Москву.
«Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета Tomahawk и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву»,
— заявил генерал-лейтенант, продемонстрировав боевую часть «Томагавка».
По словам военного, специалисты смогут изучить серийные номера на ракетах и установить их производителей и источники атаки.
Как рассказал генерал-полковник, заявления западной коалиции о том, что все ее ракеты попали в цель, несостоятельны. «Генеральным штабом Вооруженных Сил России проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них», — привел цифры Рудской.
Ранее в среду, 25 апреля, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что поставляемое Российской Федерацией оборонительное оружие не должно быть направлено против еврейского государства, передают израильские СМИ. В противном случае ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — «Газета.Ru») будет действовать против этого вооружения, предупредил глава военного ведомства.
С этим заявлением Либерман выступил 24 апреля, говоря о возможных поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирийскую арабскую республику (САР).
Министр обороны Израиля подчеркнул, что его страна не вмешивается во внутренние сирийские дела, однако не позволит Ирану и другим игрокам «наводнить САР современными системами вооружений, которые будут направлены против Израиля».
Ранее источник в военно-дипломатических кругах заявил RT, что Москва не поставляла Сирии ЗРК С-300. По его информации, слова посла САР в России Рияда Хаддада о том, что С-300 уже заступили на боевое дежурство в Сирии, «не соответствуют реальности».
Также собеседник издания подчеркнул, что на вооружении правительственных войск Сирии стоят советские и российские зенитные системы различных моделей, новейшие комплексы Панцирь-С1, но С-300 нет.
При этом зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил НСН, что при необходимости Россия может поставить в Сирию более современные ПВО С-400.
«Та опасность, которая была, существует и на сегодняшний день. Да, наши комплексы советского производства 60-х, 80-х, 90-х годов [XX века] показали свою дееспособность. Вместе с тем есть возможность улучшить качество ПВО. С этой целью мы не исключаем поставки комплекса С-300. Сейчас там С-200 стоят, мы перейдем на С-300. При необходимости будут поставлены С-400», — отметил парламентарий.
23 апреля глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможных поставках С-300 в Сирию заявил, что не может сказать о том, что «вопрос решен».
«Мы знаем, что сказал президент России В.В. Путин. Он обсуждал эти вопросы с представителем нашего Министерства обороны в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля», — отметил министр иностранных дел РФ.
Лавров добавил, что нужно дождаться конкретного решения. «Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено», — отметил глава МИД.
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»
Ранее источники «Ъ» в военно-дипломатических сферах России заявили, что вопрос о передаче Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 «практически решен». Комплексы С-300 и сопутствующее оборудование будут доставлены в САР либо силами ВМФ России, либо с помощью военной авиации.
Размещение новых средств ПВО должно помешать Израилю и коалиции во главе с США беспрепятственно наносить удары по объектам сирийской инфраструктуры.
Новая эшелонированная система ПВО, по словам источников, должна защитить не только Дамаск, но и несколько военных баз, где дислоцированы военно-воздушные Сирии и находятся военные инструкторы из Ирана (например, авиабазы Шайрат и Т-4). По оценкам военных экспертов, для осуществления таких задач имеет смысл направлять в Сирию не менее трех-четырех дивизионов С-300. В Москве полагают, что размещение дополнительных, более совершенных средств ПВО в Сирии позволит Дамаску с большей эффективностью отражать вероятные удары Израиля и США, а также региональных сил.
На следующий день после ракетной атаки на объекты в САР президент страны Башар Асад высоко оценил советские зенитно-ракетные системы. Лидер Сирии добавил, что оружие производства СССР еще 1970-х годов «победило оружие агрессоров».

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