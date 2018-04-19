Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи • 84 • Аналитика



Какое же время благодатное наступило! Время всеобщего знания! Время, когда как-то вдруг, незаметно, внезапно и неотвратимо можно стать специалистом военного дела и знатоком всех секретов ПРО и всех этих ещё вчера неизвестных ракет. И, главное, попасть своими прогнозами в общий ритм. Или, как вариант, в ритм конкретного издания.



Поражает та серьезность, с которой достаточно серьезные эксперты обсуждают в прессе и на экранах телевизоров количество ракет, которые долетели либо не долетели до объектов в Сирии. Серьезные люди, ссылаясь на данные министерств обороны, пресс-секретарей, представителей МИДа и прочих чиновников России и США, рассуждают о том, у кого оказался больше... потенциал.





Это происходит даже не на уровне кухни, лавочки в парке или каких-либо социальных сетей. Это уже происходит на уровне стран. Посмотрите на/в Украину. Любо-дорого читать комментарии к сообщениям об обстреле. Если бы я не представлял себе реальные результаты ракетного удара, то поверил бы в силу американского оружия.



А зайдите в наши соцсети. Совершенно обратная реакция. Ура, даже советское старьё спокойно может сбивать хваленные "Томагавки". А учитывая то, что в Сирии действительно большая часть систем ПРО и ПВО — старое советское вооружение, наши урякалки хотя бы в одном моменте правы. Современное российское вооружение действительно лучше советского.



Теперь простой вопрос. Какими критериями оцениваются результаты военного удара? Вне зависимости от того, чем этот удар наносится. Разве количеством бомб, ракет, снарядов или мин? Разве количеством пусков ракет? Может, количеством самолетовылетов?



Критерий оценки такого удара прост. Выполнена поставленная задача, или нет.







Давайте смотреть по Сирии. Кто и какие задачи ставил своим подразделениям.



США. Под маркой борьбы с химическим оружием уничтожить военные заводы и склады вооружений Асада. Вместе с тем нанести серьезные разрушения на военных аэродромах и тем самым лишить сирийскую армию поддержки с воздуха. Договориться с оппозицией о начале наступления на Дамаск в период хаоса после удара. Показать русским силу западной коалиции. И возможности американского оружия.



Сирия. Максимально "смягчить" удар американцев и всех тех, кто их поддерживает. Если повезет, уничтожить ракеты и самолеты над территорией Сирии. Спасти собственную военную авиацию и личный состав. Подготовиться к наступлению террористов и, по возможности, продолжить наступление.



Россия. Не допустить бомбардировки Дамаска. Защитить собственные военные базы и военных советников в сирийской армии. Не дать возможности силам коалиции помочь террористам.







Конечно, задачи которые перечислены выше, совсем не полные. Ну от этого суть их не меняется. США очень хочет показать всему миру, что мощь российской армии — не более чем мыльный пузырь. Сирия хочет сохраниться как государство и продолжить побеждать. Россия возвращает себе почет и уважение стран.



Вместе с тем, после громких истерик президента Трампа, после угроз и размахивания кулаками, после совершенно скотского высказывания в отношении Путина все поняли, что удара не миновать. Это поняли и в Вашингтоне, и в Москве, и в Дамаске. Практически весь мир напрягся.



А тут ещё непростое выступление российского начальника Генерального штаба. Кто бы что ни говорил, но, в отличие от политологов, журналистов, депутатов, военачальники такого уровня просто так воздух не сотрясают. И если начальник ГШ озвучил вариант ответных действий, значит необходимые указания уже даны, планы разработаны и варианты развития событий изучены. Киев: передышка в войне с памятниками



Фактически начальник Генерального штаба озвучил готовность России к войне с США и НАТО. Не глобальной, не третьей мировой или последней мировой, нет. Готовность к локальному перепиху на Ближнем Востоке. С мягким намеком на возможный прилет из акваторий Черного и Каспийского морей.



И вот случилось. Коалиция нанесла удар! Причем удар такой силы, что будь это сделано "по-взрослому", сирийские военные объекты были бы снесены с лица земли, а количество погибших исчислялось бы тысячами. Больше сотни ракет по полтора миллиона долларов каждая... Впечатляет "расходная часть" удара? Миллионов 200 коту под хвост.



Итоги? Несколько раненых сирийских солдат? Уничтожение химической лаборатории? Попадания в заброшенный аэродром? Ну и?



Трамп национальный герой США. Мужик сказал — мужик сделал. Асад — национальный герой Сирии. "Успокоил" зарвавшихся янки. Путин — национальный герой России. Показал, у кого тестикулы динькают, а у кого бумкают. В итоге все в шоколаде. Прекрасный результат. У меня даже мысли глупые в голове проскакивают. Уж не договорились ли лидеры стран?



Так важно ли знать реальное количество сбитых ракет? Тем, кому это нужно по службе, это известно. Кто, сколько и как для российских, американских, сирийских, да и, наверное, для военных не участвующих в ударе стран, известно.



Мы хотим от американских военных подтверждения о сбитых ракетах? Мы хотим, чтобы американские генералы признали слабость собственной армии? Им что, погоны жать начали? Или у Трампа есть резервный срок президентства? Представляете, что начнется в США, если факт уничтожения 70% ракет подтвердится?



Так что все тут в полном порядке, со стороны США.



Мы хотим, чтобы наши военные признали, что вся система ПРО и ПВО, которую мы создаем уже несколько лет, оказалась пшиком? Нашим генералам тоже с погонами комфортнее. Да и ребята из «Рособоронэкспорта» за горло возьмут серьезно. Им вооружение продавать надо. Валюту для государства зарабатывать и рабочие места на оборонных предприятиях обеспечивать. Сатанинский танец лжи и «Томагавков»



Мы хотим, чтобы президент Асад рассказал, что русские не могут обеспечить безопасность сирийских городов? Чтобы он посыпал голову пеплом и каялся перед Западом? Мы хотим, чтобы сирийцы отказались от собственной победы? Асад уже столько раз доказал, что гнуться не умеет, что было бы полной глупостью ожидать, что он вдруг поменяется.



А потому, не стоит верить во все, что говорят и пишут. «В наши времена, Айсман, верить нельзя никому. Даже себе…»



Верить можно и нужно в результат. Результат вы знаете. Значит, вполне сможете самостоятельно сделать выводы и по прочим вопросам. Любая версия, которая впишется в результат, будет верна.



Сбили ракеты? Да. Ведь они не долетели до цели. Не сбили ракеты? Да. Ведь для полной гарантии уничтожения объекта американцы направили на этот объект в пять раз больше ракет, чем было необходимо. Главное — результат.



Кстати, знаете какой основной результат этого налета для России? Самый что ни на есть позитивный. Более трех десятков новых предложений о переговорах по поставкам систем ПВО и ПРО.



Так сбили мы день… простите, ракеты, или не сбили? Какое же время благодатное наступило! Время всеобщего знания! Время, когда как-то вдруг, незаметно, внезапно и неотвратимо можно стать специалистом военного дела и знатоком всех секретов ПРО и всех этих ещё вчера неизвестных ракет. И, главное, попасть своими прогнозами в общий ритм. Или, как вариант, в ритм конкретного издания.Поражает та серьезность, с которой достаточно серьезные эксперты обсуждают в прессе и на экранах телевизоров количество ракет, которые долетели либо не долетели до объектов в Сирии. Серьезные люди, ссылаясь на данные министерств обороны, пресс-секретарей, представителей МИДа и прочих чиновников России и США, рассуждают о том, у кого оказался больше... потенциал.Это происходит даже не на уровне кухни, лавочки в парке или каких-либо социальных сетей. Это уже происходит на уровне стран. Посмотрите на/в Украину. Любо-дорого читать комментарии к сообщениям об обстреле. Если бы я не представлял себе реальные результаты ракетного удара, то поверил бы в силу американского оружия.А зайдите в наши соцсети. Совершенно обратная реакция. Ура, даже советское старьё спокойно может сбивать хваленные "Томагавки". А учитывая то, что в Сирии действительно большая часть систем ПРО и ПВО — старое советское вооружение, наши урякалки хотя бы в одном моменте правы. Современное российское вооружение действительно лучше советского.Теперь простой вопрос. Какими критериями оцениваются результаты военного удара? Вне зависимости от того, чем этот удар наносится. Разве количеством бомб, ракет, снарядов или мин? Разве количеством пусков ракет? Может, количеством самолетовылетов?Критерий оценки такого удара прост. Выполнена поставленная задача, или нет.Давайте смотреть по Сирии. Кто и какие задачи ставил своим подразделениям.США. Под маркой борьбы с химическим оружием уничтожить военные заводы и склады вооружений Асада. Вместе с тем нанести серьезные разрушения на военных аэродромах и тем самым лишить сирийскую армию поддержки с воздуха. Договориться с оппозицией о начале наступления на Дамаск в период хаоса после удара. Показать русским силу западной коалиции. И возможности американского оружия.Сирия. Максимально "смягчить" удар американцев и всех тех, кто их поддерживает. Если повезет, уничтожить ракеты и самолеты над территорией Сирии. Спасти собственную военную авиацию и личный состав. Подготовиться к наступлению террористов и, по возможности, продолжить наступление.Россия. Не допустить бомбардировки Дамаска. Защитить собственные военные базы и военных советников в сирийской армии. Не дать возможности силам коалиции помочь террористам.Конечно, задачи которые перечислены выше, совсем не полные. Ну от этого суть их не меняется. США очень хочет показать всему миру, что мощь российской армии — не более чем мыльный пузырь. Сирия хочет сохраниться как государство и продолжить побеждать. Россия возвращает себе почет и уважение стран.Вместе с тем, после громких истерик президента Трампа, после угроз и размахивания кулаками, после совершенно скотского высказывания в отношении Путина все поняли, что удара не миновать. Это поняли и в Вашингтоне, и в Москве, и в Дамаске. Практически весь мир напрягся.А тут ещё непростое выступление российского начальника Генерального штаба. Кто бы что ни говорил, но, в отличие от политологов, журналистов, депутатов, военачальники такого уровня просто так воздух не сотрясают. И если начальник ГШ озвучил вариант ответных действий, значит необходимые указания уже даны, планы разработаны и варианты развития событий изучены.Фактически начальник Генерального штаба озвучил готовность России к войне с США и НАТО. Не глобальной, не третьей мировой или последней мировой, нет. Готовность к локальному перепиху на Ближнем Востоке. С мягким намеком на возможный прилет из акваторий Черного и Каспийского морей.И вот случилось. Коалиция нанесла удар! Причем удар такой силы, что будь это сделано "по-взрослому", сирийские военные объекты были бы снесены с лица земли, а количество погибших исчислялось бы тысячами. Больше сотни ракет по полтора миллиона долларов каждая... Впечатляет "расходная часть" удара? Миллионов 200 коту под хвост.Итоги? Несколько раненых сирийских солдат? Уничтожение химической лаборатории? Попадания в заброшенный аэродром? Ну и?Трамп национальный герой США. Мужик сказал — мужик сделал. Асад — национальный герой Сирии. "Успокоил" зарвавшихся янки. Путин — национальный герой России. Показал, у кого тестикулы динькают, а у кого бумкают. В итоге все в шоколаде. Прекрасный результат. У меня даже мысли глупые в голове проскакивают. Уж не договорились ли лидеры стран?Так важно ли знать реальное количество сбитых ракет? Тем, кому это нужно по службе, это известно. Кто, сколько и как для российских, американских, сирийских, да и, наверное, для военных не участвующих в ударе стран, известно.Мы хотим от американских военных подтверждения о сбитых ракетах? Мы хотим, чтобы американские генералы признали слабость собственной армии? Им что, погоны жать начали? Или у Трампа есть резервный срок президентства? Представляете, что начнется в США, если факт уничтожения 70% ракет подтвердится?Так что все тут в полном порядке, со стороны США.Мы хотим, чтобы наши военные признали, что вся система ПРО и ПВО, которую мы создаем уже несколько лет, оказалась пшиком? Нашим генералам тоже с погонами комфортнее. Да и ребята из «Рособоронэкспорта» за горло возьмут серьезно. Им вооружение продавать надо. Валюту для государства зарабатывать и рабочие места на оборонных предприятиях обеспечивать.Мы хотим, чтобы президент Асад рассказал, что русские не могут обеспечить безопасность сирийских городов? Чтобы он посыпал голову пеплом и каялся перед Западом? Мы хотим, чтобы сирийцы отказались от собственной победы? Асад уже столько раз доказал, что гнуться не умеет, что было бы полной глупостью ожидать, что он вдруг поменяется.А потому, не стоит верить во все, что говорят и пишут. «В наши времена, Айсман, верить нельзя никому. Даже себе…»Верить можно и нужно в результат. Результат вы знаете. Значит, вполне сможете самостоятельно сделать выводы и по прочим вопросам. Любая версия, которая впишется в результат, будет верна.Сбили ракеты? Да. Ведь они не долетели до цели. Не сбили ракеты? Да. Ведь для полной гарантии уничтожения объекта американцы направили на этот объект в пять раз больше ракет, чем было необходимо. Главное — результат.Кстати, знаете какой основной результат этого налета для России? Самый что ни на есть позитивный. Более трех десятков новых предложений о переговорах по поставкам систем ПВО и ПРО.Так сбили мы день… простите, ракеты, или не сбили? Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 84 Источник Похожие новости Урок, который пока не пошёл впрок «Партизанский фронт»: Американцы уйдут из Сирии, если их там будут убивать Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи

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