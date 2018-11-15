Ракеты с белым фосфором: США нанесли авиаудар по Сирии

Международная военная коалиция во главе с США нанесла ракетный авиаудар по деревне Шаафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного оружия с белым фосфором. В результате атаки погибли 60 мирных жителей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Днем ранее сирийское информационное агентство САНА сообщало, что авиация международной коалиции вновь нанесла удары по городу Хаджин и поселку Аш-Шаафа, передает ФАН. Сирийские СМИ указывали, что атака Запада была совершена «под лживым предлогом» борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ).

Десять дней назад постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Сирии террористические группировки совместно с организацией «Белые каски» продолжают готовить провокации с применением отравляющих веществ, чтобы скомпрометировать правительство в Дамаске.

По его словам, сирийские коллеги регулярно доводят эти сигналы до сведения членов Совбеза, а также этой информацией обладают и российские военные.

«Продолжает поступать тревожная информация о том, что террористические группировки в Сирии во взаимодействии с «Белыми касками» не прекращают приготовления к масштабным провокациям с применением отравляющих веществ», — сказал дипломат.

Он уточнил, что 27 октября

боевики ИГ перебросили из Маарет ан-Нумана 20 десятилитровых емкостей с хлором, а активисты «Белых касок» искали добровольцев для съемок в постановочной провокации химатаки.

В обмен участникам съемок предлагали продукты питания, утверждает Небензя. Аналогичная ситуация наблюдается в населенных пунктах Аазаз, Мареа и Чобанбей.

В прошлом месяце заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков заявил, что боевики «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) и представители «Белых касок» перемещаются с ядовитыми веществами в районе сирийского Идлиба.

Также он отметил, что базирующиеся в Идлибе члены бандформирований продолжают нарушать условия перемирия и обстреливают прилегающие населенные пункты.

«Вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях «нусровцев» и «Белых касок» с ядовитыми веществами», — указал Сафронков.

При этом, по его словам, соглашение по Идлибу реализуется успешно. Он подчеркнул, что турецкие партнеры делают «все от них зависящее» для вывода группировок из этой зоны.

Чуть ранее президент России Владимир Путин заявил, что «представители ИГ начали расширять зону своего присутствия» в Сирии, захватив в заложники 130 семей, почти 700 человек, сообщает НСН.

По словам Путина, в Сирии до сих пор сохраняется большое количество проблем, особенно в регионе на юге Евфрата. Территория, о которой говорил президент, находится «под патронатом» американских военных, которые «ориентируются на курдские вооруженные формирования».

Однако, судя по российским разведданным, американцы «не доработали», и в нескольких населенных пунктах этого сектора остались террористы ИГ, сказал Путин, подчеркнув, что

боевики выдвинули ультиматум и «определенные требования», предупредив — в случае отказа они каждый день будут расстреливать по 10 человек.

«Позавчера расстреляли 10 человек — казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Просто ужас, катастрофа, на мой взгляд», — добавил российский лидер.

В Пентагоне ответили, что не располагают данными о 700 заложниках, сказал официальный представитель министерства обороны США Шон Робертсон.

«У нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент [России] Путин, Пентагон относится к этим данным с долей скептицизма», — подчеркнул представитель ведомства.

В том же месяце два истребителя F-15 Военно-воздушных сил США ошибочно нанесли бомбовый удар по отряду курдов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В момент авиаудара курды вели наступление на позиции террористов ИГ неподалеку от города Хаджин.

В результате инцидента шесть курдских бойцов погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Атака ВВС США сорвала наступление курдов и привела «к массовому дезертирству». В итоге район Хаджина вновь перешел под контроль боевиков.