Ракеты PrSM бросают вызов зенитно-ракетным войскам России. Грёзы специалистов «Локхида» • 36 • Аналитика

В то время как журналисты большинства отечественных и зарубежных военно-аналитических ресурсов не прекращают попыток прогнозирования дальнейших сценариев развития оперативно-тактической ситуации в абсолютно непредсказуемой и взрывоопасной Идлибской зоне деэскалации с учётом продолжающегося насыщения данного театра военных действий турецкими вооружениями, не менее важная для экспертной оценки информация была опубликована в пресс-релизе новостного портала военно-промышленной корпорации «Lockheed Martin» 12 марта 2020 года со ссылкой на специалистов, принимавших непосредственное участие в бросковых испытаниях одного из экземпляров перспективной оперативно-тактической баллистической ракеты PrSM, разрабатываемой в рамках амбициозного одноимённого проекта, призванного парировать противоракетный потенциал противника на критически важных операционных направлениях.



Оперативно-тактическая БР «Deep Strike» — концептуальный аналог ATACMS со сниженной радиолокационной сигнатурой для противодействия средствам ПРО ВКС России на европейском театре военных действий

По данным источника, опытный прототип ОТБР PrSM, запущенный на территории ракетного полигона Уайт-Сэндс из модифицированного транспортно-пускового модуля M269, размещённого в бронированной коробчатой ферме мобильной пусковой установки РСЗО M142 HIMARS, успешно поразил наземную цель условного противника, преодолев порядка 180 км. На первый взгляд, мы имеем дело с вполне рядовым событием, не являющимся предметом повышенного интереса российских и китайских военных экспертов; ведь полученная в ходе испытаний дальность едва «перекрывает» 50% от аналогичного показателя российской оперативно-тактической баллистической ракеты 9М723-1 «Искандер-М». Между тем детальное ознакомление с тактико-техническим заданием на разработку ОТБР PrSM, а также компоновкой и конструктивными особенностями конечного изделия способно целиком и полностью перекроить наши прежние представления о проекте «Precision Strike Missile» как о рядовой программе переоснащения ракетно-артиллерийских подразделений СВ США новыми оперативно-тактическими БР, тактико-технические характеристики которых лишь незначительно опережают показатели старых добрых MGM-140B/164B ATACMS Block IA/IIA.







В частности, в отличие от оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, перспективные ОТБР PrSM смогут похвастаться итоговой дальностью в 500—600 км и примерно в 2—3 раза меньшей эффективной поверхностью рассеяния (0,07—0,1 против 0,2—0,3 кв. м соответственно) благодаря 74%-ному уменьшению диаметра корпуса (с 0,61 м до 0,35 м соответственно), а также куда более широкому применению в его конструкции композиционных радиопоглощающих материалов и покрытий. Вследствие этого радары подсвета и наведения семейства 30Н6Е2 комплексов С-300ПМ1 смогут «захватить» данные американские ОТБР на точное автосопровождение на удалении порядка 85—90 км, чего будет совершенно недостаточно для успешного перехвата посредством зенитных управляемых ракет большой дальности 48Н6Е/Е2. Ведь спустя буквально 30—40 секунд после «захвата» двигающиеся по квазибаллистической траектории со скоростью около 2000 м/с ракеты PrSM будут входить в неохватываемые диаграммой направленности угломестные сектора над позициями ЗРК («мёртвые воронки») в радиусе 25—30 км с углами более 64 градусов применительно к радарам типа 30Н6Е.



Вывод: успешный перехват ракет PrSM посредством дивизиона ЗРК С-300ПМ/1/2 может быть реализован лишь на 60-километровом отрезке терминального участка траектории, да и то лишь в случае гипотетического применения противником не более чем 6—8 ОТБР в одном наряде, без реализации последними противозенитных манёвров. В случае же массированного применения «Дип Страйков» (10—15 и более единиц) по объектам, прикрываемым «трёхсотками», шанс на успешное отражение подобного удара будет сведён к минимуму; особенно в случае выполнения оперативно-тактическими БР PrSM противозенитных манёвров с перегрузками 25—30G (данные режимы полёта являются неотъемлемой программной надстройкой большинства инерциально-навигационных систем перспективных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет). Почему?



Как известно, ЗУР семейства 48Н6Е/Е2 оснащены лишь аэродинамическими органами управления, позволяющими добиться располагаемых перегрузок в 30—35G, чего будет достаточно для уничтожения элементов высокоточного оружия противников, осуществляющих противозенитные манёвры с перегрузками не более 17 ед., не говоря уже о разреженных слоях стратосферы (18—25 км), где данная цифра будет снижаться до 8—10G соответственно.



На порядок более высокой боевой устойчивостью в данной ситуации будут обладать поступающие в данный момент на вооружение строевых частей ВКС и войск ПВО сухопутных войск России зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь» и «Бук-М3», боекомплекты которых представлены зенитными управляемыми ракетами-перехватчиками 9М96Е/ДМ и 9М317МА. Благодаря оснащению данных ЗУР активными радиолокационными ГСН типа «Сланец», способными обнаруживать цели с ЭОП 0,07 кв. м на расстоянии 20 км, комплексы «Витязь» и «Бук-М3» смогут без затруднений обработать приближающиеся «Deep Strike» даже в момент пикирования под критическими углами более 80 градусов, недоступными для радаров наведения 50Н6А и 9С36М: данные ЗРК раз и навсегда поставят точку в вопросе ликвидации «мёртвых воронок», характерных для отечественных зенитно-ракетных средств с полуактивной радиолокационной системой наведения.



«Перекрутить» ракеты PrSM в момент реализации последними противозенитных манёвров поможет применение в ЗУР 9М96Е/ДМ и 9М317МА газодинамических двигателей моментного поперечного управления типа «PIF-PAF» и газоструйной системы отклонения вектора тяги (наряду с классическими аэродинамическими рулями), доводящих располагаемые перегрузки ЗУР до 65 ед. и обеспечивающих возможность сохранения высоких лётно-технических характеристики в верхних слоях стратосферы. В то время как журналисты большинства отечественных и зарубежных военно-аналитических ресурсов не прекращают попыток прогнозирования дальнейших сценариев развития оперативно-тактической ситуации в абсолютно непредсказуемой и взрывоопасной Идлибской зоне деэскалации с учётом продолжающегося насыщения данного театра военных действий турецкими вооружениями, не менее важная для экспертной оценки информация была опубликована в пресс-релизе новостного портала военно-промышленной корпорации «Lockheed Martin» 12 марта 2020 года со ссылкой на специалистов, принимавших непосредственное участие в бросковых испытаниях одного из экземпляров перспективной оперативно-тактической баллистической ракеты PrSM, разрабатываемой в рамках амбициозного одноимённого проекта, призванного парировать противоракетный потенциал противника на критически важных операционных направлениях.По данным источника, опытный прототип ОТБР PrSM, запущенный на территории ракетного полигона Уайт-Сэндс из модифицированного транспортно-пускового модуля M269, размещённого в бронированной коробчатой ферме мобильной пусковой установки РСЗО M142 HIMARS, успешно поразил наземную цель условного противника, преодолев порядка 180 км. На первый взгляд, мы имеем дело с вполне рядовым событием, не являющимся предметом повышенного интереса российских и китайских военных экспертов; ведь полученная в ходе испытаний дальность едва «перекрывает» 50% от аналогичного показателя российской оперативно-тактической баллистической ракеты 9М723-1 «Искандер-М». Между тем детальное ознакомление с тактико-техническим заданием на разработку ОТБР PrSM, а также компоновкой и конструктивными особенностями конечного изделия способно целиком и полностью перекроить наши прежние представления о проекте «Precision Strike Missile» как о рядовой программе переоснащения ракетно-артиллерийских подразделений СВ США новыми оперативно-тактическими БР, тактико-технические характеристики которых лишь незначительно опережают показатели старых добрых MGM-140B/164B ATACMS Block IA/IIA.В частности, в отличие от оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, перспективные ОТБР PrSM смогут похвастаться итоговой дальностью в 500—600 км и примерно в 2—3 раза меньшей эффективной поверхностью рассеяния (0,07—0,1 против 0,2—0,3 кв. м соответственно) благодаря 74%-ному уменьшению диаметра корпуса (с 0,61 м до 0,35 м соответственно), а также куда более широкому применению в его конструкции композиционных радиопоглощающих материалов и покрытий. Вследствие этого радары подсвета и наведения семейства 30Н6Е2 комплексов С-300ПМ1 смогут «захватить» данные американские ОТБР на точное автосопровождение на удалении порядка 85—90 км, чего будет совершенно недостаточно для успешного перехвата посредством зенитных управляемых ракет большой дальности 48Н6Е/Е2. Ведь спустя буквально 30—40 секунд после «захвата» двигающиеся по квазибаллистической траектории со скоростью около 2000 м/с ракеты PrSM будут входить в неохватываемые диаграммой направленности угломестные сектора над позициями ЗРК («мёртвые воронки») в радиусе 25—30 км с углами более 64 градусов применительно к радарам типа 30Н6Е.Вывод: успешный перехват ракет PrSM посредством дивизиона ЗРК С-300ПМ/1/2 может быть реализован лишь на 60-километровом отрезке терминального участка траектории, да и то лишь в случае гипотетического применения противником не более чем 6—8 ОТБР в одном наряде, без реализации последними противозенитных манёвров. В случае же массированного применения «Дип Страйков» (10—15 и более единиц) по объектам, прикрываемым «трёхсотками», шанс на успешное отражение подобного удара будет сведён к минимуму; особенно в случае выполнения оперативно-тактическими БР PrSM противозенитных манёвров с перегрузками 25—30G (данные режимы полёта являются неотъемлемой программной надстройкой большинства инерциально-навигационных систем перспективных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет). Почему?Как известно, ЗУР семейства 48Н6Е/Е2 оснащены лишь аэродинамическими органами управления, позволяющими добиться располагаемых перегрузок в 30—35G, чего будет достаточно для уничтожения элементов высокоточного оружия противников, осуществляющих противозенитные манёвры с перегрузками не более 17 ед., не говоря уже о разреженных слоях стратосферы (18—25 км), где данная цифра будет снижаться до 8—10G соответственно.На порядок более высокой боевой устойчивостью в данной ситуации будут обладать поступающие в данный момент на вооружение строевых частей ВКС и войск ПВО сухопутных войск России зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь» и «Бук-М3», боекомплекты которых представлены зенитными управляемыми ракетами-перехватчиками 9М96Е/ДМ и 9М317МА. Благодаря оснащению данных ЗУР активными радиолокационными ГСН типа «Сланец», способными обнаруживать цели с ЭОП 0,07 кв. м на расстоянии 20 км, комплексы «Витязь» и «Бук-М3» смогут без затруднений обработать приближающиеся «Deep Strike» даже в момент пикирования под критическими углами более 80 градусов, недоступными для радаров наведения 50Н6А и 9С36М: данные ЗРК раз и навсегда поставят точку в вопросе ликвидации «мёртвых воронок», характерных для отечественных зенитно-ракетных средств с полуактивной радиолокационной системой наведения.«Перекрутить» ракеты PrSM в момент реализации последними противозенитных манёвров поможет применение в ЗУР 9М96Е/ДМ и 9М317МА газодинамических двигателей моментного поперечного управления типа «PIF-PAF» и газоструйной системы отклонения вектора тяги (наряду с классическими аэродинамическими рулями), доводящих располагаемые перегрузки ЗУР до 65 ед. и обеспечивающих возможность сохранения высоких лётно-технических характеристики в верхних слоях стратосферы. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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