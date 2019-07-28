Ракеты против Ирана: секретные испытания Израиля и США

На Аляске успешно прошли совместные испытания противоракетной системы Израиля и США. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

«Секретные стрельбы превзошли все вообразимые ожидания. «Хец-3» успешно перехватила баллистические ракеты за пределами земной атмосферы на прежде невиданных высотах и скоростях», — отметил политик.

В статье отмечается, что комплекс ПРО «Хец-3» («Стрела-3» – «Газета.Ru») испытывается Министерством обороны Израиля вместе с Агентством по противоракетной обороне США. Он предназначен для перехвата целей, летящих в околоземном космическом пространстве.

По задумке конструкторов и военных, эта система ПРО должна укрепить «верхний эшелон» израильской обороны. В частности, она должна эффективно перехватывать и сбивать весь спектр потенциальных угроз, как баллистические ракеты Ирана, так и палестинские самодельные реактивные бомбы.

Как сообщает ФАН, испытания проводились на протяжении последних нескольких недель и состояли из трех «прорывных секретных фаз».

В стрельбах применялся также американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения США и Израиля.

Противоракетная оборона Израиля состоит из нескольких эшелонов обороны. Обстрелы израильской территории регулярно происходят из Сектора Газа. В начале ноября 2018 года авиация Армии обороны Израиля атаковала порядка 150 целей в Газе с момента начала ракетно-артиллерийских обстрелов израильских городов группировкой ХАМАС.

Под ударом израильских самолетов оказались оружейные склады боевиков, военный корабль ХАМАС и здание штаба палестинского исламистского движения, правящего в секторе Газа.

Армия обороны Израиля насчитала при этом около 370 ракет и артиллерийских снарядов, которые были выпущены со стороны сектора Газа. При этом около 100 ракет были перехвачены и сбиты израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

В ответ на налет ВВС Израиля ХАМАС заявил, что нанесет ракетный удар по израильским городам Беэр-Шева и Ашдод – если израильтяне продолжат атаковать Газу.

Конфликт между палестинцами и израильтянами продолжается уже десятилетиями. В 2014 году 17 палестинцев погибли в результате израильских ударов по лагерю беженцев в секторе Газа, передает НСН.

Как сообщается, бомбардировкам подвергся район Эш-Шуджаийя к востоку от Газы. Сначала артиллерия обстреляла расположенный там рынок, один из снарядов попал в автозаправочную станцию, в результате чего взорвался и загорелся резервуар с топливом. Позднее, когда на месте скопились жители района, пытавшиеся эвакуировать пострадавших, удар нанесли ВВС Израиля.

В мае 2019 года представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных. По данным агентства Reuters, соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Как отмечается, стороны договорились «положить конец насилию». При этом представители ХАМАС также подтвердили эту информацию.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля атаковала около 320 целей в секторе Газа в ответ на 600 выпущенных оттуда ракет.

По данным агентства, израильские военные нанесли удар по «террористическим целям» в секторе Газа.

Эскалация конфликта произошла на фоне приближавшегося священного для мусульман месяца Рамадан и Дня независимости Израиля. Кроме этого, в Тель-Авиве продолжалась подготовка к музыкальному конкурсу «Евровидение».

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Кроме того, Израиль и Сирия обмениваются ракетными ударами по нескольку раз в месяц. 27 мая израильские бомбардировщики атаковали пусковую установку системы ПВО Сирии — из нее ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший мирный плановый полет на севере страны, сообщили в Тель-Авиве. Вместе с тем, телеканал Syria TV сообщает, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель Шаар, находящегося в провинции Эль-Кунейтра.

Одна из ключевых причин этого «прохладного» конфликта между двумя ближневосточными государствами — оккупация Израилем Голанских высот. Территория была захвачена израильскими войсками еще в ходе Шестидневной войны 1967 года.