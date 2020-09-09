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Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 06:55 • 277 • Политика
В Киеве рассказали, какими проблемами для Украины может обернуться провал белорусского майдана. Если Лукашенко останется у власти, а Минск продолжит сближение с Москвой, под угрозой окажется украинская оборонка - ракеты оставят без "колёс".
Об этом во вторник заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник. По его словам, дальнейшее сближение России и Белоруссии создаст для Украины большие проблемы. Почти наверняка возникнет риск снижения товарооборота. Кроме того, Белоруссия может прекратить экспорт комплектующих на Украину, от которого зависят даже оборонные предприятия.
Отметим, что дружественные отношения между Москвой и Минском давно вызывают недовольство Киева. Украинская сторона ранее уже предпринимала попытки столкнуть союзников лбами. В частности, СБУ подстроила задержание российских граждан в Минске незадолго до президентских выборов. Киев требовал выдать их Украине, однако Белоруссия в конечном итоге освободила задержанных и позволила им вернуться в Россию.
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