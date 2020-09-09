Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана

Об этом во вторник заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник. По его словам, дальнейшее сближение России и Белоруссии создаст для Украины большие проблемы. Почти наверняка возникнет риск снижения товарооборота. Кроме того, Белоруссия может прекратить экспорт комплектующих на Украину, от которого зависят даже оборонные предприятия.

Если Россия зайдёт в кластерные предприятия, если под неё перейдёт тот же МАЗ, вряд ли он будет поставлять и дальше в Украину шасси для наших тактических ракет, - отметил Бортник, выступая в эфире украинского телеканала "Перший Козацький".

Отметим, что дружественные отношения между Москвой и Минском давно вызывают недовольство Киева. Украинская сторона ранее уже предпринимала попытки столкнуть союзников лбами. В частности, СБУ подстроила задержание российских граждан в Минске незадолго до президентских выборов. Киев требовал выдать их Украине, однако Белоруссия в конечном итоге освободила задержанных и позволила им вернуться в Россию.