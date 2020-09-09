Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Политика

Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана

09 сентября 2020, 06:55  •  277 • Политика
В Киеве рассказали, какими проблемами для Украины может обернуться провал белорусского майдана. Если Лукашенко останется у власти, а Минск продолжит сближение с Москвой, под угрозой окажется украинская оборонка - ракеты оставят без "колёс".
Об этом во вторник заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник. По его словам, дальнейшее сближение России и Белоруссии создаст для Украины большие проблемы. Почти наверняка возникнет риск снижения товарооборота. Кроме того, Белоруссия может прекратить экспорт комплектующих на Украину, от которого зависят даже оборонные предприятия.
Если Россия зайдёт в кластерные предприятия, если под неё перейдёт тот же МАЗ, вряд ли он будет поставлять и дальше в Украину шасси для наших тактических ракет, - отметил Бортник, выступая в эфире украинского телеканала "Перший Козацький".
Отметим, что дружественные отношения между Москвой и Минском давно вызывают недовольство Киева. Украинская сторона ранее уже предпринимала попытки столкнуть союзников лбами. В частности, СБУ подстроила задержание российских граждан в Минске незадолго до президентских выборов. Киев требовал выдать их Украине, однако Белоруссия в конечном итоге освободила задержанных и позволила им вернуться в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



277
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
09 сентября 2020, 03:15
Что скажет Путин на Генассамблее ООН: Песков приоткрыл завесу тайны
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего за...
09 сентября 2020, 01:25
Матрос бесследно испарился с военного корабля в открытом море: Его ищут вторые сутки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
05 сентября 2020, 13:05
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.