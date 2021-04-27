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Ракеты наготове: Русский флот взял под наблюдение корабль США в Чёрном море
27 апреля 2021, 21:50 • 171 • Политика
Черноморский флот взял под наблюдение сторожевой корабль США "Гамильтон", который зашёл в Чёрное море, сообщает Минобороны. Ранее в ведомстве подчёркивали, что ракетный крейсер "Москва" проведёт стрельбы в том районе, куда направляется американский корабль.
Русский флот на Чёрном море взял под наблюдение корабль США "Гамильтон", зашедший в акваторию, сообщает Минобороны России.
Ранее в Черноморском флоте заявляли, что ракетный крейсер "Москва" проведёт боевые стрельбы в Чёрном море, куда направлен патрульный корабль США.
В штабе флота рассказали, что на нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений, а также совместных манёвров с кораблями Черноморского флота и вертолётами морской авиации и ПВО.
Прилегающую акваторию и морской полигон закроют для судов, чтобы обеспечить безопасность во время учений.
Ранее поступила информация от берегового флота США, что в Чёрное море прибудет патрульный корабль Hamilton. Соединённые Штаты отмечали в своём сообщении, что корабль будет взаимодействовать с союзниками НАТО в водах Чёрного моря.
Также сообщалось, что корабль Hamilton 26 апреля провёл в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt.
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