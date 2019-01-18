Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»

Может сложиться впечатление, что после декабрьского заявления президента Дональда Трампа о начале вывода американских войск из Сирии война в этой стране стала потихоньку стихать. Во всяком случае, накал новостных лент на эту тему в России и в остальном мире снижается на глазах.

Между тем, на самом деле в Сирии к сегодняшнему дню мало что решено. Похоже, война в этой стране просто приобретает новое качество и становится в чем-то еще более опасной, чем прежде.

Самое тревожное для России: вновь вынужденно и достаточно интенсивно заработала наша штурмовая авиация с авиабазы Хмеймим (в последние месяцы оттуда российские пилоты совершали, главным образом, всего по паре разведывательных вылетов в сутки). Сообщения западных СМИ на этот счет на днях подтвердили боевики из террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (в феврале 2017 года образована на основе печально известной «Джебхат ан-Нусра» *). Бандиты заявили, что российские самолёты бомбят их позиции в районе городков Дарет Изза и Шейх Сулейман на западе провинции Алеппо. В интернете опубликовано и видео с места событий

А постоянное оперативное соединение ВМФ РФ, опирающееся на базу в Тартусе, объявило, что в январе в восточном Средиземноморье будут проведены практические ракетные стрельбы. Заранее по международным каналам было разослано соответствующее предупреждение мореплавателям о закрытии невдалеке от берегов Сирии обширных районов моря в периоды 9−10 января, 16−17 января, 23−24 января и 30−31 января.

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По опыту прежних лет, так делалось всегда, когда наша группировка в Сирии намеревалась применить высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Из носителей знаменитого оружия в районе проведения операции мы сегодня имеем черноморские фрегат «Адмирал Макаров» и дизель-электрические подводные лодки Б-271 «Колпино» и Б-268 «Великий Новгород». Суммарный залп этих кораблей — потенциально до 16 «Калибров». Но по кому ими, возможно, придется стрелять? И вообще — что именно происходит сейчас в Сирии? Попробуем разобраться.

Да, большая часть территории страны после решительного вмешательства в конфликт России вернулась под контроль Дамаска и положение президента Башара Асада нынче выглядит очень устойчивым. Но бои на севере Сирии не только не смолкают. Наоборот - их ожесточение нарастает. Исламские террористы, о разгроме которых (причем — главным образом возглавляемой США международной коалицией), Трамп объявил месяц назад, в первые дни 2019 года перешли в решительное наступление, и стремительно возвращают себе все новые и новые территории. По некоторым сведениям, в их руках уже до 70 процентов сирийской провинции Идлиб.

Бои идут и в других местностях. Новым центром противостояния стал населенный преимущественно курдами город Манбидж в провинции Алеппо. Стратегическая важность Манбиджа с приблизительно 30-тысячным населением обусловлена тем, что он раскинулся на выгодных для обороны высотах близ дороги из Турции в сторону реки Евфрат.

Пока Манбидж под контролем американцев, французов и поддерживаемых ими курдских отрядов из так называемых «Сирийских демократических сил» (СДС). Но с трех сторон город давно охвачен войсками Республиканской гвардии Асада, а также 1-й и 4-й дивизией Сирийской арабской армии. На улицы Манбиджа солдаты пока не входят. Очевидно, дают возможность американцам в соответствии с планом Трампа убраться восвояси без особых потерь.

Хотя совсем бескровным вывод подразделений США из Манбиджа уже не получился. В среду неизвестные террористы подорвали городской ресторан, возле которого находились 15 военнослужащих армии Соединенных Штатов. Погибли два десятка местных жителей и пять (по другим данным — четверо) янки. Вице-президент Штатов Майкл Пенс уже высказал предположение, что преступники таким образом попытались повлиять на процесс вывода из Сирии американских войск. По логике — если не превратить его в паническое бегство, то существенно ускорить.

Но главный вопрос вовсе не в сроках. Главное — на самом ли деле незваные гости из-за океана навсегда покидают растерзанную при их активном участии Сирию? С самого начала в искренности Трампа на этот счет были большие сомнения.

Обратили ли вы внимание на весьма примечательное официальное заявление Белого дома, последовавшее за тем самым «историческим» выступлением Трампа? В Вашингтоне тогда было сказано: «Мы начали возвращать войска на родину, переходя к следующему этапу данной кампании». О том, что именно подразумевается под следующим этапом — ни слова.

Но кое о чем, полагаю, можно догадаться, если сопоставить это туманное заявление с другими фактами. А именно: несколько ранее стало известно, что союзная США Саудовская Аравия выделит 100 миллионов долларов «на поддержание стабильности в Сирии». Чтобы в этой стране все стало еще замечательней, по 50 миллионов долларов добавят Объединенные Арабские Эмираты и Франция. Объем финансового вклада Вашингтона в общее разбойничье дело пока неизвестен, но можно не сомневаться, что он тоже достаточно велик.

Куда пойдут эти серьезные деньги? Ну не на восстановление же оставшейся в руках Асада Сирии! Наверняка — на тот самый «новый этап кампании», про который, нисколько не смущаясь, говорит Белый дом.

Эксперты во всем мире с самого 19 декабря, дня выступления Трампа, прогнозировали, что убрав свои воинские контингенты из Сирии, американцы постараются придать новое дыхание партизанской войне в ней. Иными слова — если не получилось в открытых боях сломить Дамаск — поднять террористическую активность его противников. Для этого Вашингтон привлечет подконтрольные США вооруженные формирования. Тех же курдов из «Сирийских демократических сил». А еще — прибегнет к нигде и никогда не афишируемым услугам собственных частных военных компаний (ЧВК).

И вот на днях стало ясно, что, как минимум, прогнозы про активизацию американских ЧВК на севере Сирии сбываются.

15 января базирующийся в Великобритании Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) (Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека) сообщил, что днем ранее из Ирака в Сирию проследовал крупный американский конвой со стройматериалами и военной техникой. В составе колонны — до 100 грузовиков с бронемашинами, тракторами и бетонными блоками для ограждения подъездов к военным объектам.

Согласитесь: такая картина в явном противоречии с планами Трампа о предстоящем полном выводе войск. Зато все становится на свое место, если предположить, что на самом деле США никуда отсюда не уходят. А место воинского контингента скрытно занимают наемники. Практически без риска ошибиться можно утверждать, что в Сирию в эти дни всерьез входит самая крупная штатовская ЧВК «Academi», бывшая «Black Water». Успевшая, по сообщениям открытых источников, отметиться и в Ираке, и в Афганистане. И даже — в Донбассе. Ее «солдаты удачи» не только активно воюют, но и зарабатывают охранной деятельностью по всему миру. Так, в 2013 Госдепартамент США заключил контракт на 92 миллиона долларов с «дочкой» «Academi» — компанией International Development Solutions на охрану дипмиссий США во многих странах.

Глава и основатель «Academi» («Black Water») Эрик Принс, сам бывший «морской котик» Сил специальных операций ВМС США, давно, как минимум с 2014 года, рьяно призывает Вашингтон отдать ему на растерзание и Сирию. И в самом деле, зачем платить миллионы долларов иностранцам, если можно своим?

Штаб-квартира бывшей «Черной воды» в Северной Каролине. В сущности — это достаточно мощная частная армия. Численность неизвестна, но во время активной части войны в Ираке по просьбе Пентагона «Black Water» выставила не менее 10 тысяч своих отлично обученных и первоклассно вооруженных наемников.

Таким образом, очень может быть, что скоро нашим военным придется на поле боя в Сирии столкнуться с подопечными Эрика Принса. И вот что любопытно: это точно будет война без правил. Потому что никакое государство ответственности за своих наемников не признает нигде и никогда. Жить или умирать — частное дело «солдат удачи». Чем повсюду за рубежом и хороши ЧВК.

Но тогда для Москвы очень заманчиво и логично было бы без особых дипломатических осложнений попытаться ударом по позициям «Academi» в Сирии рассчитаться с американцами за трагический инцидент в этой же стране с бойцами российской ЧВК «Вагнер».

Напомню: по сообщениям прессы, названную военизированную организацию возглавляет подполковник запаса Дмитрий Уткин, который до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ. По утверждению тех же источников, бойцы ЧВК «Вагнер» воюют в Сирии на стороне Асада с октября 2015 года.

7 февраля 2018 года несколько подразделений российской компании на марше в районе города Хашам провинции Дейр-эз-Зор попали под внезапный удар американской авиации и артиллерии. По сведениям множества зарубежных СМИ, «вагнеровцы» в тот день потеряли по разным оценкам от 11 до 200 человек.

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Поскольку речь шла не о военнослужащих Москва, естественно, отделалась максимально туманными заявлениями, по сути, ничего не признав и никого не призвав к ответу. Хотя Минобороны РФ и назвало удар по некой колонне главным образом сирийских войск «внезапным». А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность нахождения в Сирии некоторого числа российских граждан, не являющихся военнослужащими.

В декабре 2018 года уже сам Владимир Путин по поводу возможного участия российских наемников в Сирии заявил: «По поводу присутствия их („вагнеровцев“ — „СП“) где‑то за границей. Если, повторяю ещё раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

Как бы там ни было, итоги разгрома воинской колонны под Хашамом год назад не привели совершенно ни к каким дипломатическим осложнениям между Москвой и Вашингтоном. Во всяком случае — в публичном пространстве.

Интересно, как дело повернется на севере Сирии, если уже там через недельку-другую наши «Калибры» обрушатся на головы американских наемников из «Academi»? Какие в этом случае могут быть претензии к России? Америка ведь привержена всем и всяческим свободам своих граждан? Тогда обязана без возмущения принять и сообщения об их исключительно свободном выборе сложить головы за доллары в сирийской пустыне.

Но если так и случится — тогда на Ближнем Востоке начинается война вообще без всяких правил.

* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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