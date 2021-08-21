Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"

"Панцирь-С" уничтожил 22 ракеты, выпущенных Израилем по Сирии во время атаки, случившейся в ночь на пятницу, 20 августа.

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, как сирийцам удалось практически безболезненно отбить ночное нападение Израиля, случившееся накануне.

Как сообщалось ранее, ВВС Израиля нанесли удар из воздушного пространства Ливана по пригородам Дамаска и Хомса. Однако, как сообщал Царьград, нападение было "смазано", в дело вступили средства ПВО.

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить рассказал СМИ, что в бой против ракет вступили наши комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С".

Результат показателен: из 24 запущенных ракет были уничтожены 22.

Кулить добавил, что в результате ударов потерь среди сирийских военнослужащих нет, объекты инфраструктуры не разрушены, передаёт РИА Новости.