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Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"

21 августа 2021, 02:05  •  88 • В мире
"Панцирь-С" уничтожил 22 ракеты, выпущенных Израилем по Сирии во время атаки, случившейся в ночь на пятницу, 20 августа.
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, как сирийцам удалось практически безболезненно отбить ночное нападение Израиля, случившееся накануне.
Как сообщалось ранее, ВВС Израиля нанесли удар из воздушного пространства Ливана по пригородам Дамаска и Хомса. Однако, как сообщал Царьград, нападение было "смазано", в дело вступили средства ПВО.
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить рассказал СМИ, что в бой против ракет вступили наши комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С".
Результат показателен: из 24 запущенных ракет были уничтожены 22.
Кулить добавил, что в результате ударов потерь среди сирийских военнослужащих нет, объекты инфраструктуры не разрушены, передаёт РИА Новости.

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