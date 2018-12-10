Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайские инвесторы обходят Россию стороной
Дмитрий Перетолчин. Глеб Тюрин. Почему горожане покидают мегаполисы
«Готовы к допросам в СБУ»: Священники УПЦ запустили флешмоб
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
Главная / В России

Ракеты и самолеты начнут проверять лазерным ультразвуком

10 декабря 2018, 16:39  •  108 • В России

Конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ входит в "Ростех") приступил к разработке первой отечественной отечественной системы неразрушающего контроля за качеством гражданской и военной продукции.

"В рамках обещанной Минобороны России диверсификации производства акционерное общество "ЦНИИТОЧМАШ" приступило к разработке первой отечественной системы неразрушающего контроля за качеством изделий, основанной на принципах лазерного ультразвука. Система позволяет с высочайшей точностью определять степень прочности сложных конструкций, состоящих из различных материалов (специальных сплавов, композитов, керамики, пластика и стекла) военной и гражданской продукции", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе АО "ЦНИИТОЧМАШ".

По информации разработчиков инновационная разработка позволяет еще на стадии производства выявлять качество изделий, применяемых в ракетно-космической отрасли, кораблестроении, тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, робототехнике, медицине и других отраслях промышленности. В основе работы системы лежит технология лазерно-ультразвуковой структуроскопии, разработанная учеными АО "ЦНИИТОЧМАШ". В отличие от традиционных методов контроля технология не требует контакта с поверхностью объекта, может применяться при высоких температурах (до 1300 С), а также обладает значительно большей проникающей способностью, что позволяет с высокой точностью определять структурные дефекты даже на микронном уровне.

"Контроль структуры материала – грануляции, пористости, поврежденности и т.п. – проводится в широком диапазоне масштабов от десятков метров до единиц микрона", - отметил собеседник.

В рамках разработки системы ученые подмосковного предприятия решили несколько сложнейших сопряженных научных задач в сфере акустики, лазерных технологий и материаловедения. Так, в ходе суперкомпьютерного моделирования на терафлопных мощностях была решена задача полного сопряженного моделирования процесса лазерно-ультразвукового контроля.

СПРАВКА "КП"

АО "ЦНИИТОЧМАШ" входит в состав государственной корпорации "Ростех" в качестве организации прямого управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от высокоточного оружия. Продукция АО "ЦНИИТОЧМАШ" хорошо зарекомендовала себя как в российский силовых структурах, так и за рубежом. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", подводное оружие АПС и СПП-1, ПТРК "Корнет", пистолет "Гюрза", автомат "Абакан".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
08 декабря 2018, 22:24
Путин выполнил желание больной девочки
10 декабря 2018, 16:39
ГРУ возглавил адмирал-герой Игорь Костюков
08 декабря 2018, 19:09
Владимир Путин: Если нет понимания, что нужно делать для страны, нечего приходить во власть

10 декабря 2018, 16:39
Ракеты и самолеты начнут проверять лазерным ультразвуком
09 декабря 2018, 17:54
Франц Клинцевич: Порошенко пытается навязать ложь не только Украине, но и всему миру
10 декабря 2018, 16:39
«Готовы к допросам в СБУ»: Священники УПЦ запустили флешмоб
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 12:24
Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией
04 декабря 2018, 04:56
Очередное падение рядом с Порошенко
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
08 декабря 2018, 20:54
«К чёрту Евросоюз!»
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.