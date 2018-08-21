«Ракеты эффективнее»: Эксперты США сомневаются в реальности перехватчика МиГ-41

Эксперты США утверждают, что никакого МиГ-41 у России не появится.

Американские эксперты не верят в серийный выпуск в России истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Об этом сообщает американская редакция издания Business Insider.

В частности, приводится мнение вице-президента по аналитике американской консалтинговой компании Teal Group Ричарда Абулафиа. Он считает, что в современных условиях у военных нет нужды в самолете-перехватчике пятого поколения, так как с перехватом воздушных целей более эффективно справляются ракеты «земля-воздух».

Эксперт утверждает, что все разговоры об истребителе-перехватчике МиГ-41 ведутся исключительно в рекламных целях для улучшения продаж МиГ-29СМ.

«Другими словами, люди не любят покупать истребители у компании без будущего», - заявил Абулафиа изданию.

Напомним, что о разработке истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 стало известно в декабре 2017 года, когда бывший главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев рассказал, что создаваемый в России МиГ-41 сможет успешно бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной в своем классе. Позднее, в августе 2018 года, глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко объявил, что МиГ-41 - это не миф, а вполне существующий проект, и вскоре новейший самолет будет представлен общественности.