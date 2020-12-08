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Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон

08 декабря 2020, 05:55  •  44 • В мире
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании представителей МИД стран-участниц альянса выступил с заявлением о "милитаризации Крыма" Россией. По словам военного чиновника, "Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развёртывает силы в регионе Чёрного моря".
Автор:
Александр Чаусов
Понятно, что это высказывание, которое фактически означает продолжение наращивания военной мощи как раз НАТО в регионе, уже вызвало ответную реакцию нашей страны.
Так, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что "Россия действует в районе Крыма и регионе Чёрного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности", и подчеркнул, что все действия по усилению обороны Крыма вызваны исключительно ответной реакцией на действия сил НАТО в регионе.

Моя оборона…

Что касается системы обороны полуострова, то она действительно выглядит внушительно. Только на момент 2017 года в неё входили армейский корпус, авиационная дивизия и дивизия противовоздушной обороны, три дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". А помимо этого существенно обновился и дополнился парк кораблей и подводных лодок Черноморского флота. С 2015 года на Черноморском флоте имеют место несколько эскадрилий БПЛА, а против беспилотников потенциального противника в Крыму развернуты ЗРК "Тор-М2".
И это только то, о чём есть публичная информация. Поскольку оборона Крыма – это не только оборона собственно полуострова, но, по факту, и всей остальной страны, то многого нам с вами про неё знать попросту не положено. Особенно в контексте странных действий и манёвров наших "западных партнёров" в этом регионе.
Речь идёт например, о полёте американских стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer над акваторией Чёрного моря в начале июня этого года. Сопровождали эти бомбардировщики в том числе и украинские истребители. Но проблема не в этом, а в том, что на борту американских самолётов были ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. И здесь стоит оговориться, что ракеты серии AGM-158 – это очень неприятная штука. Поскольку они могут быть не только "Anti-Ship", то есть противокорабельными, но и просто класса "земля – поверхность". Дальность их полёта – до 1000 километров. При этом они являются сложными, малозаметными целями для сил ПРО. На каждый В-1В Lancer помещается 24 таких ракеты. А расстояния от акватории Чёрного моря рядом с Крымом хватит этим "малюткам", чтобы долететь аккурат до Москвы.

Долгое противостояние

То есть, как и говорилось выше, оборона Крыма – это в прямом смысле оборона всей России, учитывая особенности современных вооружений. А потому наращивание оборонной мощи, особенно по линии ПВО и ПРО, вполне логично и действительно является ответной реакцией на действия США и НАТО в регионе.
К слову, Крым и близлежащие территориальные воды в последние несколько лет стали постоянным источником новостей об инцидентах с участием сил США и ответной реакции российских Вооружённых сил.
Из последних и громких происшествий достаточно вспомнить 23 ноября, когда в акваторию Чёрного моря, достаточно близко к российским границам подошёл американский эсминец "Дональд Кук". Кстати, параллельно в Приморье миноносец "Джон Маккейн" вошёл в российские территориальные воды, и убрался только после угрозы тарана со стороны нашего противолодочного корабля "Адмирал Виноградов".
Вообще угрозы тарана, которые некоторыми представителями медиа были восприняты с юмором, это вещь для российской истории серьёзная, очень символическая и связанная именно с Чёрным морем и Крымом.
Дело в том, что в 1988 году два американских судна – эсминец "Кэрон" и ракетный крейсер "Йорктаун" – вошли в советские воды. Явно с целью провокации. И были выдворены из нашей акватории после так называемого навала наших кораблей "СКР-6" и "Беззаветного" на борта судов США. И, в целом, подобного рода инциденты, хоть и не доходящие до прямого силового противодействия, расценивались как неотъемлемая часть "холодной войны".
Впрочем, и без столкновений суда НАТО и США присутствуют в Чёрном море на практически регулярной основе. Несмотря на то что Штаты таким образом нарушают конвенцию Монтрё, заключённую в первую очередь черноморскими державами. Суть её в том, что суда государств, у которых нет непосредственного выхода к Чёрному морю, не могут находиться в этой акватории более трёх недель, а их суммарный тоннаж не должен превышать 30 тысяч тонн. Но Штаты эту конвенцию не подписывали, а сейчас настаивают на её расторжении участниками этого договора. И всё это под лозунги о "повышении стабильности и безопасности в регионе".
Под теми же лозунгами, к слову, в 2019 году в Чёрное море вошёл американский эсминец "Карни", принявший участие в учениях НАТО "Морской бриз". Характерно, что буквально через два месяца в той же черноморской акватории США провели вторые аналогичные "Бризу" учения. С использованием боевых снарядов.
В контексте всего вышеизложенного, а это только самая малая часть инцидентов в регионе за последние несколько лет, думается, понятно, почему Россия наращивает в Крыму оборону. И понятно, что уровень милитаризации там растёт. Но растёт он там не по нашей вине, а из желания капитально "стабилизировать" обстановку на Чёрном море наших "западных партнёров".
Видимо, под "стабилизацией" подразумевается тотальное вытеснение России из региона, а желательно и не только из него. Особенно, если отойти от, собственно, Крыма и вспомнить, что оборонная доктрина США предполагает в том числе и наступательные действия, а главными "угрозами" в этой доктрине обозначены Китай, Россия и Иран. Что, в общем-то, регулярно и демонстрируется различными родами войск как альянса, так и непосредственно Штатов в отношении России.
Но, право слово, нас такая "стабильность" категорически не устраивает.

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