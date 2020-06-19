Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
Главная / В мире

Ракету-убийцу Крымского моста сделали невидимой. Так думают в Киеве

19 июня 2020, 00:00  •  74 • В мире
На Украине прошли заключительные испытания противокорабельной ракеты "Нептун" или, как называют её в Незалежной, ракеты-убийцы Крымского моста. В Киеве думают, что сделали её невидимой.
Украинцы провели заключительный этап испытаний противокорабельной ракеты "Нептун", которую сами они называют ракетой-убийцей Крымского моста. Тестовые запуски проходили на одесском полигоне Алибей.
Согласно информации Генштаба ВСУ, обе ракеты поразили корабли-мишени на расстоянии 80 километров, но главной примечательностью этих испытаний стала боевая часть. В Минобороны Украины подчеркнули, что новое оружие практически невидимо для "вражеских радаров".
Как напоминает Утро.ру, в ВСУ утверждают, что комплекс создан для противодействия "российской агрессии в Чёрном и Азовском морях". Более того, генеральный конструктор - гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелев пообещал, что вскоре будет представлена новая модификация ракетного комплекса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 20:00
"Русские поигрывают мускулами": "Синьхуа" расшифровало сигналы парада Победы
18 июня 2020, 16:00
"Российские инженеры чешут голову": Американский журнал поделился фантазиями в статье о суперракете
18 июня 2020, 16:00
Белое пятно зависло над городом: Встревоженные "пришельцами" японцы нагнали полицию
18 июня 2020, 18:00
Как сдержать новую вспышку COVID-19? Инфекционист дала подсказку властям Пекина
18 июня 2020, 18:00
Болсонару неправ: Эксперт назвал три причины, почему Бразилия стала эпицентром COVID-19
18 июня 2020, 16:00
В Турции предупредили о новой опасности из-за COVID: "Это своего рода клеймение"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.