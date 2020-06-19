Ракету-убийцу Крымского моста сделали невидимой. Так думают в Киеве

Украинцы провели заключительный этап испытаний противокорабельной ракеты "Нептун", которую сами они называют ракетой-убийцей Крымского моста. Тестовые запуски проходили на одесском полигоне Алибей.

Согласно информации Генштаба ВСУ, обе ракеты поразили корабли-мишени на расстоянии 80 километров, но главной примечательностью этих испытаний стала боевая часть. В Минобороны Украины подчеркнули, что новое оружие практически невидимо для "вражеских радаров".

Как напоминает Утро.ру, в ВСУ утверждают, что комплекс создан для противодействия "российской агрессии в Чёрном и Азовском морях". Более того, генеральный конструктор - гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелев пообещал, что вскоре будет представлена новая модификация ракетного комплекса.