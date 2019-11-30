Ракету «Тополь» опять приняли за НЛО. В чём ещё видели корабли инопланетян

Автор:

Курганов Дмитрий

«Увы, не НЛО»

Вечером 28 ноября социальные сети буквально заполонили фото- и видеоматериалы с НЛО, которое наблюдали жители сразу нескольких российских регионов. Чаще всего светящийся в тёмном небе объект называли огромным «воланом», медузой, кометой или космическим кораблём пришельцев. Сообщения приходили из Пермского края, Башкирии, Астраханской, Челябинской, Курганской, Омской и других областей.

Однако вскоре желающих встретиться с инопланетянами ждало разочарование. Минобороны России рассказало о запуске баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, военные смогли поразить условную цель на полигоне Сары-Шаган, расположенном на территории Казахстана. Вскоре было опубликовано видео запуска и первых секунд полёта ракеты.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь» был разработан ещё в Советском Союзе и поступил на вооружение в 1988 году. Максимальная дальность полёта — 11 километров. В ходе испытаний 28 ноября ему надлежало преодолеть расстояние примерно в пять раз меньше, что было с успехом достигнуто.

На самом деле «Тополь» далеко не первый раз принимают за НЛО. Например, в сентябре 2017 года в ходе испытаний ракета пролетела по тому же маршруту Капустин Яр — Сары-Шаган. Тогда жители России также выкладывали в интернет свои фото и видео, задаваясь вопросом, что же это такое было. Однако в истории были случаи, когда появлению НЛО в небе не удавалось так легко находить объяснения.

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress

Новая эра НЛО

24 июня 1947 года американский лётчик и бизнесмен Кеннет Арнольд пролетал рядом с горой Рейнир в американском штате Вашингтон, когда заметил в небе несколько необычных объектов. Описывая их как «тарелки с пирогами» или «блюдца», он вряд ли предполагал, что с его именем будет ассоциироваться начало «современной эры НЛО». По словам Арнольда, это была цепочка из девяти странных аппаратов. Они периодически то снижались, то поднимались, меняли траектории движения, из-за чего отражались яркими вспышками. Лётчик утверждал, что даже приоткрыл окошко, чтобы посмотреть на объекты не через стекло.

Однако пресса высмеяла его рассказ, хотя военные отнеслись более-менее серьёзно. Посетивший Арнольда сотрудник контрразведки Фрэнк М. Браун из 4-й армии ВВС отметил, что бизнесмен произвёл на него приятное впечатление.

По моему личному мнению, он действительно видел то, о чём рассказывает. Трудно представить, что человек с таким характером и прямотой, как Арнольд, мог заявить, что он видел объекты и, более того, написать о них объяснительную, если на самом деле их не видел,

— сказал тогда контрразведчик. Что же на самом деле видел лётчик, так и осталось загадкой, а впоследствии даже уфологи перестали воспринимать его всерьёз.

«Летающая тарелка, как я её видел» (Кеннет Арнольд). Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

Вскрытие «инопланетянина»

Отчасти это произошло потому, что позже в том же году внимание людей переключилось на так называемый Розуэлльский инцидент — предполагаемое крушение НЛО близ города Розуэлл в американском штате Нью-Мексико. 8 июля сразу в нескольких местных СМИ появились сообщения о том, что военными была захвачена летающая тарелка. Вскоре был выпущен пресс-релиз, в котором говорилось, что фермер нашёл «летающий диск». Но потом последовало опровержение — найденный объект якобы оказался радиолокационным метеозондом.

Однако самое интересное началось в начале 1970-х, когда бывший военнослужащий армии США, майор Джесси Марсель рассказал уфологу Стэнтону Фридману, что в 1947 году военные якобы нашли обломки инопланетного корабля, а также живого пришельца, которого забрали на секретный объект. А спустя ещё 20 с лишним лет «неожиданно» появилась видеозапись, на которой было показано вскрытие некоего существа, совсем не похожего на человека.

Английский кинопродюсер Рэй Сантилли купил эту плёнку у одного из «военных в отставке», после чего стал продавать её как телекомпаниям (например, Fox TV отдал за неё 125 тысяч долларов), так и всем желающим по цене 70 долларов за копию. Немудрено, что ему удалось сколотить целое состояние. На руку Сантилли сыграло то, что общество легко верило в сговор между политическим и военным руководством страны. Но только до тех пор, пока скульптор Джон Хэмфри не признался, что «инопланетянин» — его рук дело. Оказалось, что это чучело, которое было набито мясом животных и сделано из подручных материалов. Однако видео было снято настолько профессионально, что ведущие телеканалы мира приняли его за правду.

Розуэлл, штат Нью-Мексико, США. Экспонат в музее НЛО на выставке во время ежегодного фестиваля НЛО в Розуэлле. Фото: ce6 / ZUMAPRESS / Globallookpress

«Огни Финикса»

13 марта 1997 года тысячи людей наблюдали над Финиксом, столицей штата Аризона, несколько огней, которые выстроились двумя группами в форме уголка. Светящиеся объекты «провисели» в небе более часа. Их видели как простые люди, так и губернатор штата Файф Симингтон. Он описал объект как корабль, который летел по небу.

Как пилот и бывший офицер ВВС США я с уверенностью могу сказать, что корабль не напоминает ни один из сделанных людьми объектов,

— заявил политик. Помимо этого, были свидетельства очевидцев, которые якобы видели поверхность НЛО и даже описывали её структуру.

Военные долгое время хранили молчание, но потом ответственность за явление взяла на себя авиация Национальной гвардии. Согласно их версии, в тот день лётчики испытывали световые бомбы. Однако объяснение мало кого устроило, поскольку ранее такие учения наблюдались не единожды, и выглядело это совсем по-другому. Тем не менее других вариантов общественности представлено не было. Похожие огни появлялись и позже — в 2007 и 2008 годах. Тогда их ещё быстрее назвали сигнальными огнями, сброшенными авиацией одной из военно-воздушных баз.

Шар над Петрозаводском

20 сентября 1977 года ранним утром над Петрозаводском появился НЛО. Этот случай стал первым в истории нашей страны, когда явление наблюдали жители большого города. Свидетелями стали сотни человек. НЛО напоминал по форме медузу, светился фиолетовым светом и испускал лучи в разные стороны. С рассветом некоторые жители города обнаружили в окнах маленькие отверстия с оплавленными краями.

Инцидент получил широкую огласку, во всяком случае для СССР это было крайне нехарактерно. Тогда один из авторов журнала «Химия и жизнь» Вячеслав Жвирблис провёл собственное расследование и вычислил точку вылета взорвавшегося впоследствии шара. Оказалось, что траектория начиналась там, где располагался секретный космодром Плесецк. Официальных объяснений так и не последовало, однако было установлено, что именно в то время оттуда осуществлялся запуск ракеты со спутником «Космос-955» на борту.

Фото: IgorZh / Shutterstock.com

К тому времени в Отделении общей физики и астрономии Академии наук СССР скопились десятки сообщений о наблюдении НЛО по всему Советскому Союзу. В связи с этим было принято решение о создании проекта «Сетка», целью которого было комплексное изучение аномальных явлений. Непосредственное участие в нём, помимо учёных, принимало министерство обороны.

Проект существовал вплоть до 1990 года. За 13 лет были проанализированы три тысячи объектов, подавляющее большинство из которых были объяснены природными или техногенными факторами. В некоторых случаях для точных выводов просто не хватило данных.

Что чаще всего принимают за НЛО

Пожалуй, чаще всего это метеозонды. Их нередко покрывают специальной светоотражающей краской. Они могут подниматься на высоту до 30-40 километров и разгоняться до 150 и более километров в час. Кстати, самые продвинутые современные модели умеют «самоуничтожаться». Чем не «загадочное явление»?

За НЛО принимают не только инструменты метеорологов, но и те явления, которые они изучают. Например, шаровые молнии или облака причудливой формы. Сюда же можно отнести северное сияние, огни святого Эльма — светящиеся «пучки» на концах высоких предметов, возникающие при грозе или метели, — а также паргелии и парселены — оптические эффекты, создающие ложные Солнце и Луну.

НЛО в небе могут оказаться и творениями рук человека — от запущенных в небо «китайских фонариков» и дронов до обычных самолётов и дирижаблей, которые нередко изготавливаются в необычных формах. В 1942 году в китайской провинции Хэбэй за неопознанный летающий объект всерьёз приняли уличный фонарь.

Просто бизнес

Как бы то ни было, явление под названием НЛО стало заметной частью индустрии развлечений. Сколько написано книг, снято фильмов и сериалов на эту тему. В том же Розуэлле ежегодно проходит фестиваль, на который приезжают уфологи со всего мира, проводятся различные конкурсы и прочие мероприятия, а туристам показывают памятник, «удостоверяющий» подлинное «место крушения».

В начале июля в местных гостиницах всё забито до отказа. НЛО-индустрия приносит казне города более пяти миллионов долларов в год. Поэтому неудивительно, что заинтересованным людям по всему миру выгодно подогревать интерес остальных к инопланетной тематике.