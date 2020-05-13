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Ракетой по своему корвету - ситуация штатная: Сатановский удивил замечанием об армии Ирана

13 мая 2020, 00:55  •  270 • В мире
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал инцидент на учениях военно-морских сил Ирана, когда был случайно затоплен корвет. В результате погибли как минимум 19 человек. Эксперт удивил неожиданным замечанием, назвав произошедшее "штатной ситуацией".
Политолог Евгений Сатановский высказал своё мнение о происшествии на учениях в Иране, где затонул корабль, в результате чего погибли и пострадали военнослужащие. Сатановский уверен, что этот инцидент не является чем-то удивительным, а от подобных ЧП не застрахована ни одна армия мира.
"Обычная ошибка, это называется "дружественный огонь". "Грохнули" ракетой по собственному кораблю. Бывает такое. Тумблер не туда сдвинули, кнопку не ту нажали, не вовремя сделали. Валенок кто-нибудь на пульт управления сбросил, в соответствии со старым советским анекдотом, стирая с карты Африку. От этого никто не застрахован. Ни Израиль, ни Иран, ни китайцы, никто другой на планете", - заявил эксперт.
Политолог Евгений Сатановский заявил, что армия Ирана, с его точки зрения, в принципе не является особенно дисциплинированной. Это обычная "ближневосточная армия". Эксперт отметил, что военные Ирана хорошо себя показывают, когда речь идёт о защите Родины.
"Как всякая ближневосточная армия, иранцы могут героически воевать, например, в случае нападения на их страну. Там, по минным полям пёхом идти, прорываясь и дорогу для танков расчищая, как это было в войну с Ираком. Ну, вот, арабы, персы, турки да и израильтяне очень хорошо воюют на защите Родины", - заявил эксперт. - "А американцы или англичане воюют хорошо только с учётом немыслимого превосходства в технике над теми, с кем воюют".
Напомним, в социальных сетях начали активно распространять сообщение о произошедшей трагедии во время военно-морских учений NAJA. Интернет-пользователи пишут, что иранский фрегат Jamaran якобы случайно потопил корвет Konarak противокорабельной ракетой. Сообщалось о 40 погибших. Некоторые ресурсы даже публиковали видео. Правда, сделано оно издалека, и что на записи конкретно, разобрать сложно. Можно разглядеть только несколько суетящихся человек.
Армия Ирана заявила, что затонул корабль, погибли 19 человек. Также известно как минимум о 15 пострадавших. При этом военные официально не подтверждают, что по корвету случайно выпустили ракету. Подробности, что же произошло с кораблём, пока не сообщаются.

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