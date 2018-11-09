«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения

Разработка российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА (перспективного авиационного комплекса дальней авиации) находится под личным контролем главы государства. Об этом заявили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Эксперты отмечают, что при разработке нового самолёта инженеры сделали ставку на малозаметность, пожертвовав сверхзвуковой скоростью. Новый ракетоносец призван значительно усилить воздушную составляющую Стратегических ядерных сил РФ. Какими возможностями будет обладать ПАК ДА, выяснял RT.

Разработка стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА (перспективного авиационного комплекса дальней авиации) находится под личным контролем главы государства. Об этом рассказали в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Также в корпорации напомнили и о других разработках, которые позволят не только сохранить, но и укрепить неотъемлемую часть ядерной триады — корпус стратегических бомбардировщиков. Уже сейчас потенциал отечественной дальней авиации усиливается благодаря модернизации ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС. Эти легендарные самолёты ещё не скоро выработают свой ресурс, но к тому времени им на смену сможет заступить ПАК ДА, конструируемый на базе авиационного завода в Казани.

Акцент на малозаметности

Напомним, концептуальный проект будущего самолёта был согласован в 2013 году. Наиболее перспективным был признан проект КБ «Туполев». Конструкторы предложили пожертвовать сверхзвуковыми характеристиками ради невидимости для радаров, в ПАК ДА было решено задействовать стелс-технологии. Самолёт будет построен по схеме «летающее крыло». Разумеется, любая армия мира хотела бы получить на вооружение бомбардировщик, сочетающий сверхзвуковую скорость с малозаметностью, однако, по словам специалистов, на данном этапе развития науки такое решение реализовать невозможно.

Для движения на сверхзвуковой, а тем более на гиперзвуковой скорости самолёт должен обладать обтекаемой аэродинамикой. Однако такая обтекаемость не позволит аппарату сохранять невидимость для радаров противника, так как незаметность обеспечивает именно угловатая форма корпуса.

Ещё одна сложность связана с воздухозаборником двигателя, который у стелс-самолётов закрыт от радиолокационного излучения. Но для полётов на сверхзвуковой скорости такое решение не подходит — самолётам нужен открытый и широкий воздухозаборный канал, поскольку потребление кислорода двигателем значительно возрастает.

«Почему акцент сделан именно на малозаметности, понятно — сами законы физики не предполагают длительных полётов на сверхзвуковой скорости, — пояснил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. — Да, наш Ту-160, до сих пор стоящий в строю, — сверхзвуковой самолёт, но лететь на такой скорости он может не всё расстояние, а только какие-то отдельные участки, например при необходимости преодолеть рубеж ПВО».

Ту-160

© Министерство обороны Российской Федерации

При этом полностью невидимых самолётов не существует, стелс-самолёты всё равно видны на радиолокаторах, но на гораздо меньших расстояниях, чем обычные аппараты, добавил эксперт.

К стратегическим бомбардировщикам применяются повышенные требования по дальности и продолжительности автономного полёта, в этом случае на первый план выдвигается такой параметр, как экономичность. Конструкция «воздушное крыло» поможет повысить этот параметр, уверен специалист.

Несмотря на сложность поставленной задачи, работы по созданию ракетоносца будущего активно продвигаются. К марту прошлого года в КБ «Туполев» был создан полноразмерный макет ПАК ДА. В мае 2017 года была полностью готова цифровая модель ПАК ДА. Об этом СМИ рассказал вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков. Оцифровка самолёта позволит вести техническое обслуживание ПАК ДА на всех этапах его жизненного цикла, пояснили в ОАК.

Летом корпорация защитила эскизно-технический проект ПАК ДА, перейдя к новому этапу работ — опытно-конструкторским. Предполагается, что первый опытный образец самолёта сможет подняться в воздух в 2025 году, строительством аппарата занимается Казанское производственное объединение имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

Известно, что ПАК ДА будет нести на борту широкий спектр вооружений, включая гиперзвуковые ракеты. Дальность полёта составит порядка 12 тыс. км, скорость — около 1000 км/ч, взлётная масса не будет превышать 110 т.

В начале октября 2018 года стали известны предположительные характеристики двигателя будущего бомбардировщика.

В частности, журналистам удалось узнать, что двигатель будет защищён от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва, а силовая установка сможет работать при температурах от -60 до +50 °C. Без ремонта двигатель должен отработать не менее 600 ч, полный ресурс составит 8 тыс. ч, или 12 лет эксплуатации с возможностью продлить этот срок до 21 года. Соответствующие требования были указаны в тендерах, размещенных на сайте госзакупок.

Также известно, что корпус ПАК ДА будет изготовлен преимущественно из лёгких и прочных композитных материалов, в частности рассматривается вариант использования титана — Россия является лидером по добыче этого металла.

Навигационная система ПАК ДА не будет привязана к спутниковым сигналам, а будет ориентироваться по астрономическим данным. Это сделает машину менее уязвимой для средств радиоэлектронной борьбы.

Виктор Бондарев, июль 2017 года

© Ульяна Соловьева / РИА Новости

Кроме того, как рассказал ранее журналистам экс-главком ВКС России Виктор Бондарев, для ПАК ДА разрабатываются новые ракеты, радиус поражения которых будет достигать 7 тыс. км. Ракеты планируется оснастить компьютерными системами, способными анализировать воздушную и радиолокационную обстановку.

Спешить с разработкой такой машины, как стратегический бомбардировщик, нельзя, считают эксперты.

«Создание нового стратегического бомбардировщика — долгий процесс, — пояснил Мураховский. — Во-первых, речь идёт об очень сложных передовых технологиях. Во-вторых, и у нас, и у американцев сейчас в строю стратегические бомбардировщики прошлого поколения, в США это самолёт В-52».

Самолёты, разработанные в прошлом веке, до сих пор могут успешно применяться, не говоря о модернизированных версиях, таких как Ту-160М2. Сделать самолёт, превосходящий эти образцы, — крайне сложная задача, уверены эксперты.

«В любом случае новые авиационные комплексы не скоро заменят своих предшественников, торопить события в этой области не стоит», — считает Мураховский.

Американский «дух»

ПАК ДА станет самолётом пятого поколения, характеризующегося не в последнюю очередь применением стелс-технологий. Малозаметность самолёта напрямую связана с его способностью отражать и рассеивать электромагнитную волну, что достигается путём нанесения на корпус специального радиопоглощающего покрытия и видоизменения самой формы летательного аппарата.

На сегодняшний день единственным примером применения стелс-технологий в дальней авиации является американский стратегический бомбардировщик В-2А Spirit. Первый демонстрационный полёт машины состоялся в 1989 году, на вооружение ВС США поступил только 21 самолёт этой серии. Также в этой машине впервые была воплощена конструкция «летающее крыло». Однако цена В-2А Spirit побила все рекорды: на момент 1998 года один экземпляр бомбардировщика обходился в $1,16 млрд.

B-2A Spirit

AFP

О необходимости создать замену В-2А в США заговорили в начале 2000-х годов. Изначально программа носила название 2018 Bomber, планировалось, что новый самолёт будет поставлен на вооружение к концу 2010-х годов.

Впоследствии программу переименовали в Next-Generation Bomber (NGB), в ней приняли участие Boeing и Lockheed Martin. Однако в 2008 году проект был закрыт, вместо этого Пентагон объявил о новой программе — Long Range Strike Bomber (LRS-B). Её реализацией занялась компания-разработчик В-2А Spirit Northrop Grumman.

В 2016 году компания-разработчик представила проект перспективного самолёта LRS-B (В-21). По словам проектировщиков, цена одной машины не превысит $564 млн. Предполагается, что новый бомбардировщик повторит и разовьет достоинства своего предшественника, но избавится от недостатков B-2. На сегодняшний день известно, что самолёт будет дозвуковым и малозаметным. Его главой целью станет уничтожение систем ПВО противника, чтобы открыть дорогу для тактической авиации. Планируется, что серийные B-21 будут переданы войскам в конце первой половины двадцатых годов. Не позднее 2025 года эти машины должны будут достичь стадии начальной оперативной готовности.

Нужно отметить, что над созданием стратегических бомбардировщиков будущего работают и в КНР. Презентация малозаметного ракетоносца Xian H-20 Сианьской авиационно-промышленной корпорации (ХАС) запланирована на конец 2019 года, когда в КНР будет отмечаться 70-летний юбилей национальных военно-воздушных сил.

Разработка Н-20 была начата в 2008 году на базе Шанхайского авиационно-конструкторского НИИ. Хотя ключевые характеристики бомбардировщика засекречены, эксперты предполагают, что дальность полёта Н-20 составит до 8 тыс. км при боевой нагрузке 10 т. По срокам Китай пока опережает и Россию, и США — в августе этого года готовый образец Н-20 был продемонстрирован на Центральном телевидении Китая.

Скорость, с которой Пекин создаёт собственный дальний бомбардировщик, уже вызвала обеспокоенность в США. Как отмечалось в недавнем докладе Пентагона, представленном сенату, КНР стремится расширить зону покрытия своих военных операций. В результате американские военно-морские базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут оказаться в зоне досягаемости китайских ВВС — в первую очередь речь идёт именно о новом малозаметном дальнем бомбардировщике.

Стоящие сейчас на вооружении НОАК стратегические бомбардировщики Н-6 могут пролететь без дозаправки не более 5 тыс. км, неся на борту менее 10 т оружия. Для сравнения, у российского Ту-160 боевая нагрузка составляет 45 т.

Говоря о китайском проекте Н-21, эксперты предпочитают не торопиться с оценками. По мнению Виктора Мураховского, о том, каким будет китайский стратегический бомбардировщик, говорить пока рано.

«Одних телевизионных кадров, конечно, мало для того, чтобы судить о качестве и эффективности этих машин», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, Китай действительно может быстро построить большое количество кораблей и самолётов — ресурсы позволяют.

«Однако военная техника оценивается прежде всего с точки зрения тактико-технических характеристик. Насколько китайские разработки эффективны, будет понятно позднее», — подчеркнул эксперт.

Цена ошибки

Мировые державы не напрасно прилагают усилия, чтобы обновить свою дальнюю авиацию — её роль будет только расти, полагают эксперты. Не всегда речь идёт о стратегическом ядерном сдерживании, хотя это и является основным предназначением таких самолётов.

«В первую очередь, ПАК ДА — средство стратегического ядерного сдерживания. По определённому перечню целей такой самолёт может работать, даже не выходя за пределы собственного воздушного пространства. Однако всегда могут возникнуть задачи, связанные с дальними вылетами, особенно когда речь идёт о применении нестратегических вооружений», — пояснил Мураховский.

Такая необходимость, к примеру, возникла во время сирийской кампании, когда российские бомбардировщики ТУ-95МС нанесли удар по террористам в САР крылатыми ракетами Х-101, напомнил эксперт.

Как пояснил Леонков,стратегическая авиация предназначена для решения задач особой важности и сложности.

Речь идёт, например, об ударах по позиционным районам баллистических ракет противника или по укрепрайонам. Бомбардировщики должны выполнять такие задачи самостоятельно, без привлечения дополнительных средств, при этом ещё и возвращаться на базу без потерь.

«Цена ошибки в этом случае очень высока», — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому разработка таких самолётов ведётся предельно кропотливо и вдумчиво.

«Мало того, меняется сама ситуация, в которой должна действовать дальняя авиация. Свои коррективы вносит и развитие гиперзвуковых вооружений, а также в перспективе создание ПРО, пригодных к их перехвату. Очевидно, что в современных условиях требования к стратегическим бомбардировщикам значительно возрастают», — подытожил Алексей Леонков.