|
Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился
04 ноября 2021, 01:05 • 74 • Политика
ВВС Израиля ударили по Сирии в ночь на 3 ноября. Однако ракеты ушли в молоко.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга в среду, 3 ноября, сообщил, что израильские военные нанесли удар по объектам в Сирии с воздуха. Работали два истребителя ВВС Израиля, причём не заходя в воздушное пространство соседнего государства.
Военные Сирии в результате обстрела не пострадали, подчеркнул Кулить. Били в ночь на 3 ноября - примерно в 2:00. Под удар попали объекты тылового обеспечения у населённого пункта Эль-Кисва.
Нанести большой материальный ущерб израильским военным также не удалось, пояснил Кулить.
Подпишитесь на нас
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2021, 14:40
|
03 ноября 2021, 02:20
|
01 ноября 2021, 10:05
|
30 октября 2021, 12:35
|
30 октября 2021, 18:25
|
31 октября 2021, 17:10
|
02 ноября 2021, 18:45