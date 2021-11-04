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Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился

04 ноября 2021, 01:05  •  74 • Политика
ВВС Израиля ударили по Сирии в ночь на 3 ноября. Однако ракеты ушли в молоко.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга в среду, 3 ноября, сообщил, что израильские военные нанесли удар по объектам в Сирии с воздуха. Работали два истребителя ВВС Израиля, причём не заходя в воздушное пространство соседнего государства.
Военные Сирии в результате обстрела не пострадали, подчеркнул Кулить. Били в ночь на 3 ноября - примерно в 2:00. Под удар попали объекты тылового обеспечения у населённого пункта Эль-Кисва.
Нанести большой материальный ущерб израильским военным также не удалось, пояснил Кулить.

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