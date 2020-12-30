Ракетный удар по российским военным в Сирии попал на видео: БТР уничтожен, трое ранены

Накануне стало известно о дерзком нападении на российских военнослужащих в районе населённого пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб в Сирии. Наши военнослужащие помогали безопасно вывести турецких наблюдателей, когда по БТР был нанесён ракетный удар.

Подробности произошедшего рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Бронетранспортёр российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований", - уточнил он, добавив, что при попадании ракеты в БТР трое наших ребят получили лёгкие ранения.

Сама машина уничтожена, если верить кадрам видео, слитым в соцсеть Twitter. На записи виден столб чёрного густого дыма, поднимающегося среди небольших построек. Подлинная ли это запись ракетного обстрела, пока не подтверждено. Известный своими вбросами портал Avia.pro утверждает, что речь идёт именно о тех самых кадрах, а на записи российская боевая машина, мол, уже охвачена огнём.