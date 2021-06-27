Ракетный эсминец США прибыл в одесский порт

Военные учения начнутся 28 июня и продолжатся до 10 июля.

Ракетный американский эсминец Ross вошёл в порт Одессы. Сейчас проводятся учения Sea Breeze 2021. Такие учения проводятся ежегодно.

Шестой флот США примет участие в них вместе с ВМС Украины, о чём заявил официально.

Всего в учениях примут участие 32 страны, в манёврах планируется задействовать 5 тысяч военных.

Начнутся учения с 28 июня и продлятся до 10 июля.