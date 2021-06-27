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Ракетный эсминец США прибыл в одесский порт

27 июня 2021, 18:20  •  81 • Политика
Военные учения начнутся 28 июня и продолжатся до 10 июля.
Ракетный американский эсминец Ross вошёл в порт Одессы. Сейчас проводятся учения Sea Breeze 2021. Такие учения проводятся ежегодно.
Шестой флот США примет участие в них вместе с ВМС Украины, о чём заявил официально.
Всего в учениях примут участие 32 страны, в манёврах планируется задействовать 5 тысяч военных.
Начнутся учения с 28 июня и продлятся до 10 июля.

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