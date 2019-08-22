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Ракетные испытания США, «Северный поток — 2» и Украина: о чём говорили Путин и президент Финляндии в Хельсинки

22 августа 2019, 00:24  •  77 • Украина
Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинистё провели переговоры в Хельсинки. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах. Так, Путин отметил прагматичный подход Финляндии к проекту «Северный поток — 2» и сообщил, что участок газопровода, проходящий через экономическую зону этого государства, уже завершён. Президенты также отметили взаимодействие в рамках Совета Европы и затронули тему урегулирования на юго-востоке Украины. Кроме того, Путин и Ниинистё поделились мнениями о прошедших в США испытаниях ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД. По словам Путина, запуск подтверждает, что Вашингтон начал работать над созданием ракеты задолго до выхода из договора.
 
РИА Новости © Алексей Дружинин
 

В Хельсинки состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Финляндии Саули Ниинистё. По их завершении лидеры провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги встречи.

«Взаимодействие идёт и на высшем уровне (по линии правительств, соответствующих министерств, ведомств, регионов), и между общественными организациями. Мы говорили сегодня и о торгово-инвестиционном сотрудничестве», — подчеркнул Путин.

Он также сообщил, что на российском рынке работают более 7 тыс. финских компаний. В качестве примера двустороннего сотрудничества Путин отметил работу над «Северным потоком — 2», часть которого проходит в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных европейских проектов «Северный поток — 2». Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой трубопроводной системы», — рассказал президент России.

Среди других перспективных направлений сотрудничества Ниинистё назвал утилизацию отходов.

«Мы говорили об обращении с отходами, и здесь мы, финны, считаем свою систему, свои технологии, то развитие, которое наблюдается у нас в этой сфере, очень положительным. Мы ещё и ранее говорили о полигоне опасных отходов «Красный Бор», возможном взаимодействии в этом плане, но сейчас мы говорили и об обращении с отходами вообще. В этом плане у нас ожидается визит региональных лидеров России в Финляндию для знакомства с нашими достижениями», — сказал он. 

  • © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Сотрудничество в Совете Европы

Отметим, что во второй половине 2019 года Финляндия председательствует в Совете Европы. Путин указал на тот факт, что Хельсинки поддержал восстановление в правах российской делегации в Парламентской ассамблее организации.

«Говорили мы и о взаимодействии по линии Совета Европы. Ценим, что финские партнёры содействовали положительному решению вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объёме и без изъятий», — сказал президент России.

Ниинистё также отметил, что Финляндия содействовала возвращению России к участию в Совете Европы.

«Финляндия со своей стороны также поспособствовала решению этого вопроса, той проблемы, которая существовала до этого. Очень важно, что Россия принимает участие в тех механизмах и системах по правам человека, которые существуют в Европе», — добавил он.

Однако Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова перестать сотрудничать с Советом Европы, если организация не будет учитывать позицию Москвы.

«Мы туда не рвёмся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — сказал российский лидер.

Ситуация на Украине

Также лидеры двух стран обсудили Украину. Путин отметил, что рассказал Ниинистё о ситуации на юго-востоке страны. По словам финского лидера, который планирует совершить визит туда через несколько недель, в вопросе урегулирования наблюдается прогресс.

«Я собираюсь туда с визитом через пару недель. Насколько мне стало понятно, осуществляются практические инициативы, работа практически осуществляется, со своей стороны я, конечно, буду способствовать, поддерживать такое развитие», — сказал он.

Инцидент в Архангельской области

Присутствующие на встрече журналисты задавали лидерам вопросы по актуальным проблемам. Так, один из представителей СМИ коснулся инцидента в Архангельской области, произошедшего во время испытаний ракетного двигателя.

«Как я уже говорил, трагедия, которая произошла в Белом море и, к сожалению, унесла жизни наших специалистов, — это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений, мы этого не скрываем… Что касается обмена информацией, то наши соответствующие службы работают. По имеющимся у меня докладам, всё находится в норме. Но там и соседние государства не фиксируют никакого повышения фона», — пояснил Владимир Путин.

При этом российский лидер согласился с журналисткой, отметившей, что важно развивать каналы обмена информацией о подобных инцидентах.

«На месте этой, без всякого преувеличения, трагедии, этого инцидента, работают и военные эксперты и гражданские, — подчеркнул президент России. — Что касается вопросов безопасности, то я здесь с вами полностью согласен, нам нужно наладить эффективную систему обмена информацией подобного рода».

Американские ракетные испытания

В ходе пресс-конференции один из журналистов задал лидерам вопрос об испытаниях Соединёнными Штатами крылатой ракеты, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), хотя Вашингтон вышел из соглашения лишь 2 августа.

«Мы разочарованы тем, что видим, — сказал Путин. — Слишком быстро американцы испытали эту ракету, слишком быстро после объявления о выходе из договора. В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над её «приземлением» (это морская ракета), началась задолго до того, как (начался. — RT) поиск поводов для выхода из договора».

Ниинистё, говоря об этих испытаниях, заявил, что отсутствие ДРСМД вызывает проблемы, которые наиболее остро ощущаются в Европе.

«Конечно, проблематично, что сейчас мы находимся в ситуации, когда не действуют соглашения, которые действовали раньше. И мне кажется, что наиболее проблематично это ощущается именно в Европе. И поэтому было бы очень важно, чтобы удалось запустить новые переговоры в части контроля над вооружениями и чтобы такие переговоры привели к положительным результатам», — сказал глава Финляндии.

Путин подчеркнул, что Россия уже предпринимала попытки начать этот диалог, в том числе при участии европейских стран, однако на данный момент переговоров по этой сфере нет.

Отдельно президент России отметил, что испытанная ракета — разновидность системы «Томагавк», а запущена она была с одной из установок Mk 41, которые размещены в Румынии.

«Её «приземлили», приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже размещены в Румынии и должны быть размещены в Европе. Достаточно поменять только программное обеспечение. И я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнёров о том, какое ПО у них в этих системах находится», — пояснил Путин.

Таким образом, для России возникают новые угрозы, отметил президент. Он подчеркнул, что Москва будет реагировать на них и намерена обеспечить свою безопасность. «Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас, в ответ на эти действия. Зеркального характера», — добавил Путин.

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