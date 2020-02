Ракетно-ядерный экспорт: как США пытаются ограничить развитие российской оборонки

Соединённые Штаты ввели дополнительные ограничения на поставки в Россию чувствительных товаров и технологий, подпадающих под критерии «ядерных», «химических и биологических», а также «ракетных», согласно американским Правилам экспортного контроля. Своё решение США объяснили обеспокоенностью тем, что Москва якобы перенаправляет за рубеж продукцию и технологии, которые могут способствовать распространению оружия массового уничтожения. Как подчёркивают военные эксперты, Россия никогда не занималась передачей другим государствам ракетных и ядерных технологий. При этом аналитики уверены, что данные меры не смогут негативно повлиять на работу отечественных оборонных предприятий, так как они не первый год функционируют в условиях санкций и успели адаптироваться к такому режиму, а программа импортозамещения позволила серьёзно снизить зависимость от поставок иностранных комплектующих.

Соединённые Штаты ввели дополнительные ограничения на поставки в Россию чувствительных товаров и технологий, подпадающих под критерии «ядерных», «химических и биологических», а также «ракетных», согласно американским Правилам экспортного контроля (EAR, Export Administration Regulations). Об этом говорится в документе Бюро промышленности и безопасности США (BIS, The Bureau of Industry and Security), которое подведомственно Министерству торговли страны. Ограничения начнут действовать с 24 февраля.

Новый акт BIS вносит поправки в страновую классификацию Правил экспортного контроля, которые переносят РФ из категории государств А, в отношении которой действует более благоприятный режим, в группу D — к ней применяются более строгие правила. Так, согласно документу, Россия переводится из сегментов A:2 и A:4 (числа относятся к типам технологий: 2 — ракетные, 4 — ядерные), в которые входит большинство западных держав, в D:2 и D:4, где находятся страны, вызывающие «беспокойство относительно распространения ядерных и ракетных технологий».

На практике новые изменения означают, что для экспорта из США в Россию товаров и технологий, подпадающих под критерии «ядерных», а также «ракетных» (под ними подразумевают оборудование не только для крылатых и баллистических ракет, но и для космических запусков, метеорологических ракет и БПЛА), теперь потребуется получать специальную лицензию.

«Исключение России из страновых групп А:2 и А:4 означает, что в отношении неё больше не действует ряд лицензионных исключений, и продукция, направляемая в Россию и ранее под них подпадавшая, теперь подлежит лицензированию», — говорится в документе.

Кроме того, вносятся изменения и в саму лицензионную политику. В частности, в отношении запросов на выдачу лицензий на поставки в РФ «ядерных», «ракетных», а также «химических и биологических» технологий вводится «презумция отказа». То есть соответствующие заявки с наибольшей долей вероятности будут отклоняться.

Новые правила вводятся под предлогом того, что Москва якобы перенаправляет за рубеж продукцию и технологии, которые могут способствовать распространению оружия массового уничтожения (ОМУ), а также росту военного потенциала государств, «вызывающих озабоченность с точки зрения национальной безопасности США».

Странные формулировки

Как полагают эксперты, ограничительные меры, введённые Министерством торговли США, носят демонстративный характер. По мнению аналитиков, они призваны подчеркнуть продолжение курса Вашингтона на усиление санкционного режима в отношении Москвы.

«У американцев масса законов по ограничению экспорта, связанного с оружием массового уничтожения. Они считают, что Россия якобы передаёт ракетные технологии Ирану и Башару Асаду. Но на самом деле «беспокойство» США по поводу «утечки» технологий ОМУ вызвано желанием поставить Россию в один ряд с «государствами-хулиганами» вроде того же Ирана и Северной Кореи», — пояснил в беседе с RT председатель ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Он также подчеркнул, что Москва никогда не занималась передачей каким-либо зарубежным государствам ракетных и ядерных технологий.

В свою очередь, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил и странность формулировки в документе, которая касается химического и биологического оружия.

«Его у России нет, и никому она его не передавала. Более того, РФ стала активной участницей процесса химического разоружения Сирии. А вот США свои обязательства по избавлению от запрещённого арсенала до сих пор не выполнили», — заявил Дрозденко RT.

Эксперт напомнил, что Москва является подписантом бессрочной конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО), а в сентябре 2017 года полностью выполнила программу утилизации химоружия. При этом США по-прежнему сохраняют часть арсенала ядовитых веществ. Предполагается, что работы по их ликвидации будут завершены в 2023 году.

В то же время меры, принятые Бюро промышленности и безопасности США, не повлияют на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, уверен Евгений Бужинский. Он подчеркнул, что в России сформирована «самодостаточная» ракетно-ядерная индустрия, которая не зависит от внешних торгово-экономических санкций.

«Наши предприятия, занимающиеся созданием ядерного и ракетного вооружения, всегда были автономны от Запада и США. Так было во времена холодной войны и в 1990-е годы. Ничего не изменилось и сейчас. Нет таких американских комплектующих, без которых Россия не могла бы производить технику и боеприпасы для стратегических сил. Поэтому американские санкции тут никакой роли не играют», — сказал Бужинский.

Оздоровительный эффект

С 2014 года официальные ведомства США приняли несколько пакетов санкций против российского ОПК. Ограничения подразумевают запрет на военно-техническое сотрудничество с Москвой и поставку в РФ товаров и услуг двойного назначения.

В санкционный список США попали все флагманы отечественного оборонно-промышленного комплекса, включая Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и корпорацию «Ростех».

Последний раз США вводили санкции в середине февраля в рамках американского закона о нераспространении ОМУ, известного под аббревиатурой INKSNA (Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act), который запрещает любые формы сотрудничества с Ираном, КНДР и Сирией по технологиям, потенциально способным поддержать в этих странах программы разработки оружия массового уничтожения. Вашингтон распространил ограничительные меры на три российских компании: ВПК «НПО Машиностроения» (Реутов), Кумертауское авиационное производственное предприятие (Башкортостан) и КБП имени Шипунова (Тула).

Кроме того, с 2006 по 2010 год действовали санкции в отношении «Рособоронэкспорта», затем они вновь были введены в 2015, 2017 и 2018 годах. В частности в мае 2018-го Госдепартамент США продлил ограничительные меры против компании на основании того, что она тоже якобы нарушает INKSNA.

При этом Вашингтон не уточнял, какие конкретно действия российских структур противоречат INKSNA.

Руководители российского ОПК не считают, что американские санкции оказали какое-либо негативное влияние на развитие индустрии. Например, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов неоднократно говорил, что российские предприятия практически не зависят от поставок зарубежных комплектующих, в том числе из США.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев полагает, что отечественные предприятия продемонстрировали способность исправно выполнять гособоронзаказ и свои экспортные обязательства в условиях действия рестрикций.

«Санкции обнажили определённые слабые места нашей оборонки. Однако мы видим, что ни один из важнейших показателей не пополз вниз. Безусловно, нашим предприятиям стало сложнее, но ничего экстраординарного из-за санкций США и Европы не произошло», — сказал он в интервью RT.

При этом Корнев отметил, что в целом зависимость оборонной отрасли РФ от американского импорта никогда не была критичной, а с запуском программы импортозамещения ситуация улучшилась.

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Дрозденко. По его словам, западные ограничительные меры в большей степени оказали оздоровительный эффект на оборонную отрасль. Эксперт напомнил, что в военной промышленности РФ была запущена масштабная программа импортозамещения, которая достаточно быстро начала приносить первые плоды.

«Проблема зависимости от зарубежных комплектующих, конечно же, не ушла с повестки дня, но её масштаб объективно уже не тот, что раньше. Санкции не помешали России создать гиперзвуковое оружие и продолжить совершенствовать стоящую на вооружении технику. В 2020 году доля современного вооружения в нашей армии достигнет 70%», — подытожил Дрозденко.