Ракетная нормативная база: Трамп представил новую стратегию ПРО США

В Пентагоне представили первый за девять лет доклад Минобороны США по программе ПРО. В новой стратегии говорится об исходящей от Китая, России, Ирана и КНДР ракетной угрозе и возможных методах противостояния, среди которых размещение оборонных систем в космосе и установка энергетического оружия на беспилотниках. Также Штаты планируют установить 20 дополнительных перехватчиков наземного базирования на территории Аляски. В Совфеде считают, что США фабрикуют угрозы для оправдания собственных агрессивных действий. Эксперты полагают, что новая военная риторика нужна Дональду Трампу для решения внутриполитических задач.

Президент США Дональд Трамп представил в Пентагоне первый за девять лет обзорный доклад Минобороны по программе ПРО.

«В мире очень много недобросовестных игроков, а мы — хорошие игроки. Но мы можем стать хуже любого из них, если потребуется», — сказал Трамп во время презентации.

Он рассказал, что США намерены создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории страны. «Мы никогда не откажемся от своего права на это», — сказал глава Белого дома.

В свою очередь, в Пентагоне документ назвали «нормативной базой, которая ставит в приоритет защиту нации от ракетной угрозы, исходящей от нынешних и будущих государств-изгоев».

«На протяжении нескольких лет потенциальные неприятели, например Иран и КНДР, разрабатывали новые виды вооружений, такие как продвинутые крылатые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие. В то же время США отставали в вопросе улучшения собственных систем ПРО», — говорится в сообщении.

Одним из ключевых шагов по обеспечению безопасности Пентагон назвал увеличение на 50% числа перехватчиков ракет наземного базирования. Благодаря еще 20 таким комплексам их суммарное количество вырастет с 44 до 64. В ведомстве отметили, что эти меры способны защитить от потенциальных угроз со стороны КНДР и межконтинентальных ракет Ирана, «если таковые появятся».

Два десятка дополнительных перехватчиков ракет наземного базирования разместят в Форт-Грили, штат Аляска.

В докладе говорится об угрозе США и их союзникам со стороны Китая и России. По мнению авторов работы, эта государства располагают растущим арсеналом ракет ближнего и среднего радиуса действия. Пентагон намерен также подготовиться к угрозе китайского и российского гиперзвукового вооружения и продвинутых крылатых ракет за счёт ядерного сдерживания и путём внедрения новых технологий.

«Приоритет предоставляется аппаратуре обнаружения космического базирования, которая способна отслеживать и перехватывать ракеты на стадии разгона», — говорится в документе. Впоследствии ракеты неприятеля предполагается уничтожать при помощи энергетического оружия, установленного на БПЛА, или ракет типа «воздух — воздух», размещённых на боевом самолёте.

Одним из средств перехвата, как сказали в Пентагоне, может стать тактический самолёт F-35 Lightning.

Во время презентации документа Трамп также добавил, что США следует разделять расходы на ПРО с союзниками.

«Я ясно дал понять, мы защищаем много очень-очень богатых стран… Многие из них настолько богаты, что могут платить нам за оборону», — сказал президент. По его словам, разработанный план содержит указание Пентагону сделать приоритетом продажу систем ПРО союзникам и партнёрам, чтобы они были способны к обороне.

«Американцы умеют фабриковать факты»

США впечатлены российским оружием и теперь пытаются обосновать исходящей от него угрозой свой выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую точку зрения высказал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Как бы некоторые эксперты у них ни хорохорились, американцы тем не менее понимают, что это реальная угроза для них в случае чего», — приводит слова Джабарова РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что позиция России — использовать оружие исключительно в целях обороны.

По мнению Джабарова, высказывания США о работе над новым оружием были ожидаемы.

«США стали очень резко говорить о необходимости развития своего ВПК, мы это ожидали. Теперь они стали заявлять о том, что выходят из ДРСМД, и обосновывают это тем, что Россия «беспрецедентно вооружается», — говорит Джабаров.

Многие из заявленных США мер можно считать попыткой нагнетания напряжённости, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Даже дополнительный слой датчиков космического базирования для обнаружения ракет можно расценивать как одну из составляющих политики нагнетания напряжённости», — цитирует Бондарева РИА Новости.

Он добавил, что ударное оружие не должно размещаться в космосе, поскольку это «может привести к катастрофе».

«Мы же всегда выступали против милитаризации космоса. И сейчас придерживаемся чёткой позиции: ударное оружие никогда и ни за что не должно размещаться в космосе», — говорит Бондарев.

Сенатор отметил, что США фабрикуют угрозы с целью оправдания собственных агрессивных действий. По словам члена Совфеда, обновление военной стратегии США постоянно движется в направлении наращивания наступательных сил, даже когда речь идёт о средствах обнаружения целей.

«Ведь мы знаем, как американцы умеют фабриковать факты, переворачивать всё с ног на голову, усматривать угрозу на ровном месте и использовать это для собственных якобы встречных агрессивных действий», — заключил сенатор.

В Госдуме заявили, что решение США разместить дополнительные перехватчики ракет наземного базирования на Аляске может быть «ответом» России.

«Я думаю, что это можно рассматривать как ответ США на якобы угрозу со стороны России. Они видят нашу военную стратегию и новые разработки, пытаются каким-то образом отвечать. Но я сомневаюсь, что в таких действиях есть необходимость», — рассказал RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Бывший член палаты представителей США Рон Пол в беседе с RT заявил, что не наблюдает угроз, о которых сказали в Пентагоне.

«Поддержки у этих инициатив много, особенно со стороны людей, которым предстоит это всё изготовить. Для многих это дорогие и нецелесообразные проекты, которые будут финансировать на средства налогоплательщиков. ВПК очень силён и влиятелен», — сказал Пол.

Он напомнил, что на фоне новых анонсированных Пентагоном трат конгресс не может договориться о финансировании стены на юге США.

«Сейчас они не могут разобраться, выделять ли $5 млрд на забор. В то же время есть ощущение, что затраты на ВПК не подвергаются такому же кропотливому изучению», — заключил политик.

«Не хотят ознакомиться с нашими предложениями»

Днём ранее США публично допустили возможность разработки вооружений, не отвечающих требованиям ДРСМД. Такую вероятность в Вашингтоне связали с «неисполнением» Россией обязательств по договору, из-за которых США планируют приостановить участие в ДРСМД с 2 февраля 2019 года.

Этот процесс начался в октябре 2018 года. Тогда США официально заявили о выходе из ДРСМД, бездоказательно обвинив Россию в нарушении соглашения.

«Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора​​​. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором», — заявила 16 января замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

За день до этого, 15 января, в Женеве состоялась встреча российской и американской сторон по вопросу одностороннего выхода США из ДРСМД. В МИД заявили, что Вашингтон не стал рассматривать представленные Москвой аргументы.

«Наши вопросы о том, почему американцы не хотят ознакомиться с нашими предложениями и с конкретными параметрами этой ракеты вживую, остались неуслышанными. Остались неуслышанными и наши предложения в ответ на действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений, получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Всё это было отметено», — сказал глава МИД Сергей Лавров.

Российская сторона ранее отмечала, что некоторые американские комплексы противоракетной обороны нарушают ДРСМД. Так, речь идёт об установках Mk-41, которые способны запускать крылатые ракеты средней дальности.

Многочисленные заявления США о выходе из ДРСМД и последующее обновление стратегии по ПРО указывают на то, что это давно запланированный процесс, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Соединённые Штаты якобы вели с Россией переговоры относительно судьбы Договора РСМД, но возникает ощущение, что выйти из него они решили давно и принципиально. Это сопряжено с целым рядом вопросов, большинство из которых, как ни странно, напрямую не связано с Российской Федерацией», — сказал Мирзаян в беседе с RT.

Позиция США также указывает на стремление к конфронтации с Китаем. «Он не является частью ДРСМД и может спокойно развивать свои ракеты. Вот они и хотят загнать его в рамки нового соглашения или устроить с ним гонку вооружений», — считает эксперт.

Политолог Александр Асафов предположил, что Трампу для компенсации вывода войск из Сирии нужны декларативные действия, выраженные в конкретной вооружённой инициативе.

«Трампу нужны какие-то действия, которые поймут не конгресс и его политические оппоненты, а электорат. Трамп расскажет им, что он от российских ракет поставил станции перехвата. Таким образом он проявит свою позицию «я гораздо более жёсток с Россией, чем Обама». А это уже часть его предвыборной программы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Риторика в адрес Ирана и КНДР также нужны Трампу для выработки новых аргументов в дискуссии с этими государствами и союзниками США, считает Асафов.

«Трампу не удалось стать миротворцем, и у Северной Кореи свои взгляды на встречи с американским президентом. Так что ему нужно встать в угрожающую позицию, нужны новые аргументы. По поводу Ирана всё похоже. Он должен дать понять своим израильским союзникам: слова, сказанные ранее о том, что пусть Иран делает в Сирии что хочет, не должны настораживать израильский генштаб и их разведку», — заключил эксперт.

Однако России беспокоиться не следует, считает Асафов.

«Трамп всё-таки бизнесмен, и вся эта история связана с усилением по рынку продажи оружия, тратами колоссального бюджета на новые разработки и позицией для новых торгов с Россией по новой версии всех противоракетных договоров. Наверное, после ДРСМД будут попытки денонсировать другие договоры», — подытожил эксперт.