Ракетная гора Трампа в Сирии родила мышь

Главной мировой новостью субботы мгновенно стал первый совместный массированный ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. По сведениям Министерства обороны РФ, в атаке, начавшейся в 03.42 в ночь с 13 на 14 апреля и продолжавшейся порядка полутора часов, участвовали 103 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Что почти вдвое больше, чем в прошлогоднем американском ракетном ударе по авиабазе Шайрат. Но куда более важно, что в ночь на субботу практически три четверти атакующих ракет противника сирийцам удалось уничтожить, используя исключительно устаревшие зенитные ракетные комплексы.

Но обо всем по порядку. На сей раз давно анонсированная Пентагоном операция получила и куда больший, чем в прошлом году, пространственный размах. Стрельба крылатыми ракетами Tomahawk производилась крейсером УРО USS Monterey (CG-61) и эсминцем УРО USS «Laboon» (DDG-58) из акватории Красного моря. С авиабазы западной коалиции Эт-Танф в сирийской провинции Хомс были подняты стратегические бомбардировщики В-1 В в сопровождении группы истребителей F-15, F-16. Они тоже приняли участие в ракетной атаке. При этом В-1 В применили управляемые авиабомбы GBU-38, а F-15, F-16 ракеты класса «воздух- земля».

Одновременно четыре британских истребителя-бомбардировщика Tornado GR4s взлетели с Кипра, а группа французских военных самолетов необъявленной пока численности — с аэродромов на своей национальной территории. И британцы, и французы атаковали сирийские военные объекты крылатыми ракетами Storm Shadow собственного производства.

По данным информационных агентств, первым объектом бомбардировки стал научный исследовательский центр в Дамаске, где, по данным США, разрабатывались и тестировались технологии для химического и биологического оружия. Вторая и третья цели находились в окрестностях Хомса. Американцы считают, что там расположено хранилище оборудования для производства химических веществ, а также «объект, который использовался как для хранения оборудования для производства химического оружия, так и в качестве командного пункта».

По данным Министерства обороны РФ, российские военные в отражении атаки участия не принимали, поскольку траектории полета ракет коалицией были выбраны таким образом, чтобы ни одна из них не входила в зону поражения наших комплексов, установленных в районе Хмеймима и Тартуса. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд прокомментировал это так: «Что касается опасений относительно России, мы специально выбрали эти цели, чтобы уменьшить риски того, что российские силы будут вовлечены». В то же время Данфорд добавил: «Мы не осуществляли какой-либо координации с россиянами относительно атак и не предупреждали их заранее. Единственная коммуникация, имевшая место непосредственно в связи с данной операцией перед тем, как цели были поражены, осуществлялась по обычным каналам во избежание конфликтов в воздушном пространстве».

Важно отметить, что в вопросе об информировании России между союзниками явно не было и нет политического единства. Если американцы, как выясняется, готовы идти напролом, то их европейские партнеры оказались куда как более осторожны. Во всяком случае, Париж сообщил, что самостоятельно заранее уведомил Москву о сроках и объектах предстоящей операции. Очевидно, что в Европе куда более, чем в Соединенных Штатах опасаются неконтролируемого разрастания масштабов вооруженного конфликта.

Однако, вне всякого сомнения, Москва и без всяких извещений из западных столиц была детально и своевременно осведомлена о происходящих событиях. Российские РЛС и прочие средства радиоэлектронной разведки, конечно же, внимательно отслеживали ход операции западных союзников и тут же делились оперативной информацией с Дамаском. Возможно, в том числе следствием и этого обстоятельства стали, в сущности, весьма скромные сугубо военные итоги массированной ракетной атаки коалиции. Если сведения Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которые утром 14 апреля по горячим следам озвучил начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-полковник Рудской, верны, то можно констатировать — операция западных союзников завершилась полным провалом. Никак иначе потерю в воздухе 71 крылатой ракеты из 103 запущенных расценить просто невозможно.

При этом генерал Рудской подчеркнул, что в отражении налета были задействованы исключительно устаревшие ЗРК сирийцев, самые «свежие» из которых были выпущены в Советском Союзе не менее трех десятилетий назад. И именно — С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». То есть, не были применены даже достаточно современные ЗРАК «Панцирь-С1». А между тем, наша страна 36 таких боевых машин поставила Дамаску еще в 2011 году.

Почему это могло произойти? Не исключено — потому, что «Панцири» поставлены сирийцами на защиту самых важных объектов, которые по каким-то причинам и не были атакованы. А зона поражения этих комплексов сравнительно невелика — ее радиус всего до 20 километров. Так что наверняка Tomahawk, GBU-38 и Storm Shadow аккуратно облетали наши «Панцири», благоразумно предпочитая не тестировать их боевые возможности.

Фотогалерея 36 США, Франция и Великобритания ударили по Сирии США, Франция и Великобритания ударили по Сирии Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек Но вот на что, полагаю, следует обратить особое внимание. То же самое устаревшее зенитно-ракетное оружие, что сирийцы все же применили в ночь на субботу по западным союзникам, в свое время имелось и у Югославии, и у Ливии. Что не помешало практически той же коалиции быстро и успешно раздолбать их с воздуха, понеся минимальные потери. Понятно, что за минувшие годы ни С-125, ни С-200, ни прочие подобные ЗРК совершеннее не стали. Но с чего-то вдруг так внезапно и изумительно проявили себя при атаке «хороших, новых и «умных», по выражению президента Дональда Трампа, американских и европейских крылатых ракет. Это, конечно же, нуждается хоть в каком-то логическом объяснении. Мне представляется, что оно единственное: успешное отражение удара по Сирии случилось не столько силами самих сирийцев, сколько все же российскими боевыми средствами. А именно — станциями радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», «Борисоглебск-2» и «Рычаг-АВ». Вероятнее всего, с их помощью путем глушения сигнала от системы глобального позиционирования GPS было нарушено управление ракетами противника в полете. В результате, они просто падали на землю без всякого огневого воздействия. Именно так, по данным российского Генштаба, 7 апреля прошлого года была отбита и уже упомянутая ракетная атака США на сирийскую авиабазу Шайрат. Как это происходило технически, «СП» рассказала на днях. Наверняка, Пентагон будет горячо оспаривать все эти гибельные для него выводы. А что ему еще остается? Тем временем, хорошо бы попытаться понять: а что это вообще было? Зачем американцы, британцы и французы вообще затеяли нынешний удар по Сирии, чисто военные последствия которого в любом случае ничтожны? Не секрет, когда они начинают войну с действительно решительными целями, события с самого начала разворачиваются совсем по иному сценарию. Сначала ракетно-бомбовой лавиной приводится к молчанию система ПВО врага, его пункты государственного и военного управления. Потом методично с воздуха разрушается инфраструктура страны. Но ничего подобного в Сирии мы до сих пор не увидели. Поэтому невольно не у одного меня, думаю, в голову закрадывается подозрение, что перед нами очередное шоу самодовольного Трампа. Страшно дорогостоящее, достаточно кровавое, но шоу. С целью показать собственную «крутизну» прежде всего Америке. Продемонстрировать, как решительно ее президент отстаивает лидерские позиции Соединенных Штатов в мире. Но это еще далеко не война. А с учетом прискорбных для Пентагонов итогов субботней операции, войны, вероятнее всего, теперь и не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники