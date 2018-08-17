Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине нашли «положительный» момент в разрыве ж/д сообщения с Россией
Пентагон подозревает, что Китай тренируется наносить удары по территории США
Цена знаний: в Росстате назвали регионы с самыми дорогими школьными учебниками, ...
Путин обсудит с Меркель 18 августа угрозы третьих стран совместным проектам
Главная / Карикатуры

Ракетная гонка

17 августа 2018, 14:24  •  38 • Карикатуры

Корпорация Lockheed Martin получила заказ ВВС США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты под обозначением ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), пишет портал Defense News. Стоимость контракта оценивается в 480 миллионов долларов.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
14 августа 2018, 18:09
Все на дно
14 августа 2018, 21:24
Не долларом единым
10 августа 2018, 00:24
Песок сквозь пальцы

15 августа 2018, 13:39
С протянутой рукой
15 августа 2018, 20:09
Стенка на стенку
16 августа 2018, 15:39
Пошли на "дело"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
12 августа 2018, 04:12
Не бывать жене Медведчука на 1+1!
11 августа 2018, 11:39
Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и феодальной России»
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
11 августа 2018, 16:24
В СБУ прокомментировали ситуацию с российским судном «Механик Погодин»
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
13 августа 2018, 23:54
США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.