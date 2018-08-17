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Ракетная гонка
17 августа 2018, 14:24 • 38 • Карикатуры
Корпорация Lockheed Martin получила заказ ВВС США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты под обозначением ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), пишет портал Defense News. Стоимость контракта оценивается в 480 миллионов долларов.
© Виталий Подвицкий
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