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Ракетам удобнее через Северный полюс: Военный эксперт о возможной атаке США

21 июня 2020, 20:00  •  72 • Политика
Военный эксперт Андрей Кошкин оценил возможность атаки США на Россию через Арктический регион. Он отметил, что ракеты удобнее запускать через Северный полюс, ибо речь идёт о кратчайшем маршруте.
Северный маршрут является самым удобным для США, если они решат напасть на Россию. Об этом Ura.ru заявил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Как пояснил военный эксперт, речь идёт о кратчайшем пути для ракет. Впрочем, российская сторона прекрасно об этом осведомлена и уже закрыла бреши при помощи перехватывающих систем.
"Это наикратчайшее расстояние, и баллистические ракеты будут по этим траекториям наносить свои удары", - пояснил полковник в запасе, комментируя участившиеся полёты американских самолётов над Арктическим регионом.
Непосредственно сенатор Франц Клинцевич отметил, что Штаты также заинтересованы в установлении контроля над богатой ресурсами Арктикой и Севморпутём. Но на регион претендует и Россия, которая и контролирует ценный маршрут.
"Активность России, особенно по обеспечению наших экономических ресурсов, которые может дать нам Север, у них вызывает большую озабоченность, и у них идёт очень большая работа по перехвату возможной инициативы, а потом самих ресурсов", - цитирует слова политика Polit.Info.
Как ранее заявил РИА ФАН эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, Арктика стала важным регионом в глобальном стратегическом противостоянии России и Соединённых Штатов. Главным преимуществом Вашингтона является авианосный флот, однако он не сможет действовать в сложных погодных условиях Арктического региона (туман, волнение на море, айсберги и обледенение).
Если говорить о подводном флоте США, то он уступает российскому по численности субмарин. Кроме того, у нас есть множество дизельных подлодок, которые производят меньше шума, чем американские атомные, а также способны действовать вблизи берегов.
Финальным аккордом станет отсутствие у США и НАТО ледоколов, флот которых Россия как раз активно развивает.

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