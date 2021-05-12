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Ракета убила ребёнка: Израиль сообщил о жертве новой ракетной атаки из сектора Газа
12 мая 2021, 22:15 • 76 • Политика
Израиль сообщил о гибели ребёнка при попадании ракеты в дом в Сдероте. Жертвой стал шестилетний малыш.
Ракета из сектора Газа убила шестилетнего ребёнка в израильском Сдероте. Это произошло в результате прямого попадания снаряда в жилой дом, сообщает Министерство иностранных дел Израиля.
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа продолжается уже второй день. Израильская система ПРО "Железный купол" не справляется с тем количеством ракет, которые запускают палестинцы. В ответ на атаку изральские военные бьют по жилым кварталам сектора Газа, заявляя, что там якобы находятся склады с оружием боевиков.
Напомним, что напряжённость между Израилем и палестинцами началась ещё в апреле, когда израильский суд постановил начать выселение арабских семей из Восточного Иерусалима. Конфликт пошёл по нарастающей, и теперь идут уже прямые военные столкновения.
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