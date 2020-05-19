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Ракета Трампа: от «супер» до «дупер». Смешно по форме, серьёзно по содержанию
19 мая 2020, 06:55 • 115 • Аналитика
Сравнение ударных систем разных классов. Зеленым цветом проведена траектория гиперзвукового боевого блока. Графика Breakingdefense.com
Президент США Дональд Трамп вновь сделал громкое заявление. На этот раз он объявил о существовании super-duper-missile – буквально «суперпуперракеты». Д. Трамп назвал ее основные характеристики и сравнил с зарубежными разработками. Впрочем, не совсем понятно, о чем именно он говорил и какое конкретное изделие стало поводом для гордости.
Суперзаявление
15 мая в США прошла церемония представления флага Космических сил. В ходе этого мероприятия Д. Трамп выступил с речью, посвященной различным аспектам национальной безопасности, новому роду войск, перспективным вооружениям и т.д. Из всех тезисов президента наибольшее внимание общественности привлек один, связанный с программой разработки гиперзвуковых вооружений.
По словам Д. Трампа, сейчас США создают невероятные вооружения. Один из таких образцов он обозначил как «суперпуперракету» – она способна летать в 17 раз быстрее состоящих на вооружении изделий. Также президент указал, что подобные разработки России и Китая лишь в пять-шесть раз быстрее нынешних ракет. При этом Д. Трамп не уточнил, о каком именно образце идет речь.
Слайд из презентации Пентагона, посвященный программе LRHW. Фото Bmpd.livejournal.com
Высказывание президента вызвало соответствующую реакцию. Одновременно в разных кругах высказывались восхищение и оскорбления, удивление и ирония. К примеру, глава российского «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в шутливой форме «испугался» американской ракеты и предложил сдаться.
Супер-загадка
Нетрудно заметить, что волна юмора была связана только с формулировкой, использованной Д. Трампом. Если бы он использовал другие выражения, реакция могла быть иной. Впрочем, в нынешней ситуации важна не форма, а содержание. Президент США в очередной раз поднял тему американских гиперзвуковых вооружений, которые являются серьезным поводом для беспокойства третьих стран.
Известно о существовании нескольких научно-исследовательских программ и опытно-конструкторских работ, которые уже дали определенные результаты. В средней и отдаленной перспективе все это позволит США поставить на вооружение принципиально новые ударные комплексы с особыми боевыми возможностями.
Макет боевого блока C-HGB. Фото Bmpd.livejournal.com
Рассмотрим известные проекты и определим, о каком из них мог говорить американский президент. Пентагон и предприятия промышленности соблюдают нужный уровень секретности, но регулярно сообщают о своих работах. Благодаря этому известны примерные пути развития и текущие результаты гиперзвуковой программы.
Суперверсии
В первую очередь необходимо очертить круг поисков. По словам Д. Трампа, ракета типа «суперпупер» летает в 17 раз быстрее существующих и состоящих на вооружении. Учитывая характеристики современных ракет армии США, это позволяет говорить о диапазоне скоростей от 15М до 20М или более. Диапазон весьма широк, но в него попадают далеко не все современные разработки.
По всей видимости, поиски super-duper-missile не займут много времени. Искомые характеристики показывал уже один из ранних экспериментальных образцов. Это было опытное изделие HTV-2, созданное в рамках программы FALCON агентства DARPA. Сама программа стартовала в 2003 г. и на первых этапах носила исключительно научный характер. К началу десятых годов ее довели до стадии строительства и испытаний опытной техники.
Второй тестовый запуск C-HGB, 19 марта 2020 г. Фото US Navy
Первый запуск опытного планирующего гиперзвукового аппарата Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2) состоялся 22 апреля 2010 г. и завершился аварией. 11 августа 2011 г. состоялся второй старт. Летательный аппарат продолжал полет над Тихим океаном в течение 9 минут из 30 запланированных, после чего вновь произошло крушение. До падения изделие успело развить скорость порядка 20М. Несмотря на аварию, эксперимент посчитали успешным, и на основе наработок по теме FALCON запустили новые проекты.
Уже в ноябре 2011 г. состоялся первый запуск гиперзвукового боевого блока Advanced Hypersonic Weapon (AHW), созданного в рамках «практической» программы Prompt Global Strike. Опытный летательный аппарат за 30 мин. преодолел 3700 км, что соответствует скорости более 6,5М. В дальнейшем удалось дойти до скорости 8М. Это позволяет относить AHW к гиперзвуковым системам, но не к категории «суперпупер», предложенной Д. Трампом.
Сейчас ведутся работы по программе Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), ключевым компонентом которой является боевой блок Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ее результатом должно стать появление нескольких ракетных комплексов для разных родов войск с унифицированным боевым блоком C-HGB. Полноценные комплексы LRHW пока не готовы, но уже ведутся испытания боевого оснащения.
Макет ракеты AGM-183A под крылом бомбардировщика B-52H. Фото US Air Force
30 октября 2017 г. над Тихим океаном состоялся первый пуск C-HGB, а 19 марта 2020 г. выполнили второй. Испытания идут успешно. Утверждается, что изделия нового типа развивают скорость более 5М. Верхний предел скоростей полета не называют. Впрочем, и доступные данные не позволяют предполагать, что Д. Трамп имел в виду LRHW / C-HGB. Этот комплекс действительно может стать хорошим оружием, но не настолько, чтобы именовать его super-duper.
В прошлом году началась разработка перспективной аэробаллистической ракеты AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) для стратегической авиации. Считается, что ее боевым оснащением станет гиперзвуковой блок TBG (Tactical Boost Glide), испытания которого, по некоторым данным, начались в 2019 г. Точные характеристики ARRW и TBG остаются неизвестными, но высказываются самые смелые оценки – вплоть до 20М.
Таким образом, расчетные параметры AGM-183A и ее боевого блока неизвестны, а также пока не подтверждены испытаниями. Однако на уровне слухов этот ракетный комплекс вполне соответствует требованиям к «суперпупер». Вполне возможно, что Д. Трамп говорил именно о разрабатываемой ракете ARRW. Пока нельзя исключить, что она сможет развивать указанную скорость, а кроме того, в отличие от HTV-2, эта ракета создается в качестве полноценного оружия.
Простые выводы
Дональд Трамп известен своей любовью к громким заявлениям, вызывающим бурную реакцию – от удивления до смеха. А в некоторых кругах высмеивание президентских реплик даже стало признаком хорошего тона. Однако все это касается только форм, но не содержания. За недавними высказываниями американского президента стоят реальные дела, представляющие большой интерес и не меньшую опасность.
Макет гиперзвуковой ракеты по типу ARRW в грузоотсеке бомбардировщика B-1B. Фото US Air Force
На протяжении долгих лет США работают над созданием гиперзвукового оружия и достигли определенных результатов. Проведено несколько исследовательских программ, благодаря которым запущены новые проекты с прицелом на реальное использование в войсках. Первые образцы планируют поставить на дежурство в течение нескольких следующих лет, и после этого количество гиперзвуковых систем будет постоянно расти. Рано или поздно на вооружение попадут ракеты, летающие «в 17 раз быстрее» существующих.
Гиперзвуковые ракетные комплексы всех типов имеют очевидные преимущества и высокий боевой потенциал. При этом они являются сугубо ударным вооружением. Получение и постановка на дежурство серийных комплексов с гиперзвуковым боевым блоком может быть серьезной угрозой для третьих стран. Так, американские вооружения закономерно беспокоят Россию и Китай.
Нет особой разницы, какую скорость показывает боевой блок – 5М или 20М. В любом случае его перехват является крайне сложной задачей, для которой требуются особые решения. Есть ли подобные технологии у каких-либо стран, пока не ясно. По этой причине забавная формулировка о «суперпуперракете» выглядит уже не столь смешной.
Очевидно, что США не собираются отказываться от своей гиперзвуковой программы и готовы вкладывать в нее любые необходимые средства. Следовательно, в течение нескольких следующих лет на вооружении американской армии действительно появятся принципиально новые ударные комплексы. Поэтому другим странам следует сосредоточить усилия как на защитных системах, так и на средствах ответного удара. Впрочем, здоровый смех не повредит, если только не помешает объективной оценке угроз.
Рябов Кирилл
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