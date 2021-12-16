Ракета "Циркон" улетела из Белого моря в Архангельскую область

Министерство обороны отчиталось об очередных испытаниях ракеты "Циркон". На этот раз гиперзвуковой боеприпас улетел из Белого моря в Архангельскую область.

Стрельба производилась в ходе завершающего цикла испытаний. Гиперзвуковое ракетное оружие было выпущено экипажем фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", - рассказало Министерство обороны России журналистам.

Объективный контроль позволил установить, что цель была поражена. Полёт "Циркона" прошёл

В прошлый раз испытательный пуск "Циркона" проводился меньше месяца назад – 29 ноября. Тогда гиперзвуковая ракета преодолела свыше 400 км. Удар производился по морской мишени.