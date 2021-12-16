Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная / Политика

Ракета "Циркон" улетела из Белого моря в Архангельскую область

16 декабря 2021, 18:50  •  237 • Политика
Министерство обороны отчиталось об очередных испытаниях ракеты "Циркон". На этот раз гиперзвуковой боеприпас улетел из Белого моря в Архангельскую область.
Стрельба производилась в ходе завершающего цикла испытаний. Гиперзвуковое ракетное оружие было выпущено экипажем фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", - рассказало Министерство обороны России журналистам.
Объективный контроль позволил установить, что цель была поражена. Полёт "Циркона" прошёл
В прошлый раз испытательный пуск "Циркона" проводился меньше месяца назад – 29 ноября. Тогда гиперзвуковая ракета преодолела свыше 400 км. Удар производился по морской мишени.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



237
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
16 декабря 2021, 01:55
Персоны нон грата и пожизненное. Германия озвучила вердикт
16 декабря 2021, 13:35
Взбешенный Порошенко влез в эфир канала "Рада" и устроил истерику
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников ...
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструм...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
11 декабря 2021, 17:25
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.