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"Рак эрдогановский поражает Кавказ": россияне готовятся к войне с Турцией
19 ноября 2020, 11:50 • 44 • Политика
Масла в огонь подливают заявления азербайджанского лидера
В Сети началось активное обсуждение высказывания главы Азербайджана. По словам Ильхама Алиева, блюсти порядок и стабилизировать ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта будут не только российские миротворцы, но и турецкие военные. Азербайджанский лидер называет это "совместной операцией", а вот россияне считают, что сие станет прологом к новой русско-турецкой войне.
Пользователи Сети напомнили о сбитом российском вертолете. На этом фоне слова об общих спецоперациях выглядят странно – "Эрдоган и Алиев уже открыто вытирают ноги о позиции России в этом конфликте", считают россияне.
При этом действия турецкого лидера Реджепа Эрдогана серьезно тревожат российское интернет-сообщество. Некоторым кажется, что его позиция, в которой явно прослеживается желание расширить границы возглавляемого государства, словно раковая опухоль распространяется на другие страны.
"Рак эрдогановский поражает весь Кавказ, начиная с Алиева!" - возмущаются в комментариях на агрегаторе "Яндекс.Новости".
Впрочем, в России считают, что Турция играет в карабахском конфликте роль, которая ей уготована исторически. Позиция Анкары стала следствием геополитики, возникшей после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин
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