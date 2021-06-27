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Rai Al Youm: Спасение Алжира – в союзе с Россией

27 июня 2021, 03:40  •  92 • Украина
США готовят Алжиру судьбу Сирии и Ливии
«Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в интервью «Аль-Джазире», что против его страны организуется заговор и что Алжир стоит следующим в списке после Сирии, потому что эта страна все ещё способна принимать независимые решения, не погрязла в долгах и не связана с Западом. Слова алжирского лидера подтверждают многочисленные отчёты западной разведки», – сообщает Rai Al Youm, электронная газета на арабском языке, чья редакция расположена в Лондоне.
Издание ссылается на журнал США Military Watch, специализирующийся на военной аналитике, который написал о масштабных военных учениях «Африканский лев». Учения эти проводились командованием США в Северной Африке с 7 по 18 июня 2021 года, в ходе военных учений имитировалось нападение на две вымышленные страны – Рованд и Нехону, – обе они находились на территории Алжира.
Rai Al Youm не сомневается в том, что Вашингтон поставил себе цель расширить военное присутствие на Африканском континенте, которое началось ровно десять лет назад со свержения правительства Ливии в 2011 году. Алжир – страна, богатая газом, нефтью, водой и землёй, пригодной для сельского хозяйства. Этого достаточно для того, чтобы Белый дом захотел включить Алжир в сферу своих интересов, отмечает издание. И особо подчёркивает – в Алжире всё это хорошо понимают, поэтому власти и удвоили свои усилия по перевооружению своей армии.
«Алжир – единственная страна на африканском континенте, которая обладает передовыми российскими системами противоракетной обороны С-400 и С-300, и оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-Э», имеющими дальность полёта до 500 километров. Москва продала передовые ОТРК «Искандер» только двум странам Алжиру и Армении. Кроме того, Алжир имеет на вооружении российские ЗРПК «Панцирь» и новейшие российские самолёты», – пишет Rai Al Youm
А всё потому, что власти Алжира извлекли уроки из трагических ошибок полковника Муаммара Каддафи и сделали приоритетом создание в стране сильной армии. Каддафи был уверен, что отказавшись от оружия массового поражения, его страна находится в безопасности. Rai Al Youm напоминает, что Ливия передала контроль над ядерным реактором и химическим оружием Вашингтону, понадеявшись на американское честное слово. Как теперь всем понятно, полковник сильно ошибался.
Однако, по мнению издания, сравнивать Алжир и Ливию сегодня нельзя, власти Алжира с первых дней обретения независимости от французских колонизаторов не доверяли Западу и не изменяли своему союзу с Россией. А ещё в Алжире хорошо знают, что стоит за громкими заявлениями о «защите демократических ценностей», констатирует Rai Al Youm.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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