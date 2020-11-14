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Рагули и отребье в ожидании Кернеса. Новый политический расклад в Харькове

14 ноября 2020, 09:55  •  92 • Украина

Вот и стали известны итоги местных выборов в непосредственной близости от Белгорода — в Харькове и области. Помимо того, что мэром областного центра в третий раз избрали Геннадия Кернеса, стало ясно, что в советах придётся формировать коалиции. И тут всё зависит не столько от идейного наполнения, сколько от личностной совместимости депутатских фракций.

Горсовет: с хамами коалиции не будет

Харьковский горсовет (всего — 84 мандата) будет состоять из депутатов от таких партий:

Блок Кернеса «Успешный Харьков» — 37,95%, или 34 депутата;

«Оппозиционная платформа «За жизнь» — 20,96%, или 19 депутатов;
«Европейская солидарность» — 8,99%, или 9 депутатов;
«Слуга народа» — 8,76%, или 9 депутатов;
«Партия Шария» — 6,56%, или 7 депутатов;
Блок Светличной «Разом!» — 6%, или 6 депутатов.


Иному аналитику, не проживающему в Харькове долгие годы, покажется, что блок Кернеса должен вступить в союз с ОПЗЖ. Вроде и отношение к прошлому похоже, и с центральной властью дружбы нет, и ещё много чего общего.


Но вот этого-то как раз и не случится. Уже просто потому, что те, кто составлял списки под крышей Медведчука и Рабиновича, оказались абсолютно лишены чувства брезгливости. По этой причине в городе ее зовут не ОПЗЖ, а ЗаЖОП. И лицом ее стал не глава городской партийной организации Андрей Лесик, а проходимец Анатолий Родзинский.

Да-да, тот самый, который, не имея на то никаких прав и оснований, распространял грязную ложь о состоянии здоровья мэра и был представлен во многих киевских и московских СМИ как «человек из окружения» или вообще «адвокат» Кернеса. Понятно, что с такой харей в горсовете надеяться на уважение коллег-депутатов не стоит, и мэр, когда он вернется к исполнению обязанностей, сумеет ответить самозванцу так, как он умеет — с юмором и презрением.

Опять же, неместные скажут, что нужно встать над амбициями и договариваться. Хорошо бы было, если бы такое желание существовало у обеих сторон. Увы, уже на стадии выдвижения ЗаЖОП показал, что отправляет в горсовет тех, с кем не договариваются, а кому в любом нормальном обществе бьют морду и указывают на дверь. Стало быть, им Родзинский важнее, чем благополучие города.

Не будет коалиции и с блоком Светличной, куда набрали друзей Вятровича и просто нациков. А ведь поначалу эта политическая сила пыталась внушить избирателю. уставшему от городской власти или не без причин обиженного на неё, что она умеренная и не сильно конфликтная. Но кроме заявлений, есть люди, с которыми всё ясно.

А дальше идут три партии, в которых число открытых врагов команды мэра или нет совсем, или они не столь провинились, как две описанные выше. Конечно, в «Евросолидарности» им. Порошенко нет запомнившихся персон среди новоизбранных депутатов горсовета, но контора эта уж слишком заидеологизирована и притом в том направлении, в котором Харькову, мягко говоря, неинтересно. Самых провинившихся они подарили ОПЗЖ и блоку Светличной, и остаётся очень малая надежда, что в совете они займутся городской текучкой, а не декларированием своей людоедской идеологии.

«Слуга народа» также провела в совет людей незаангажированных и в скандалах не замеченных. Но там идеологией пока не несёт, так что коалиция с блоком Кернеса возможна и теоретически, и практически, если из центра не придет ЦУ иного рода.

Неизвестно пока и то, чьи интересы представляет в городе партия Шария. Если и к «слугам», и к партии неугомонного блогера прибились люди Авакова (что весьма вероятно, не только же им в ОПЗЖ быть и под юбкой Светличной прятаться), то и тут коалиции на уровне фракций сомнительны, а работа городской власти будет направлена на вычленение из их массы наиболее работоспособных и склонных к сотрудничеству.

Вязкое болото облсовета

Облсовет (всего — 120 мандатов) будет состоять из депутатов от таких партий:

Блок Кернеса «Успешный Харьков» — 34,54%, или 46 депутатов;
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 21,32%, или 29 депутатов;
«Слуга народа» — 12,75%, или 17 депутатов;
Блок Светличной «Разом!» — 12,4%, или 17 депутатов;
«Европейская солидарность» — 8%, или 11 депутатов.

В региональном парламенте и конфликтных персон поменьше, и традиции работать на телезрителя нет, поэтому тут будет не столько борьба за избирателя, сколько тихая и неспешная работа в постоянных комиссиях. И поэтому экономические интересы здесь будут важнее политических пристрастий.

Времена, когда губернатор Райнин склонял угрозами и насилием депутатов к голосованию за русофобские решения, давно позади. Теперь он не Петра Порошенко представляет там, а Виктора Медведчука, будучи главой областной организации ЗаЖОП.

А у сторонников экс-президента есть своя «зирочка» — политологиня Галина Куц. Да-да, та самая, которая настучала в прошлом году в СБУ на привокзальный «Макдональдс» за непереведенные на зимнее время часы как «поддержку агрессора». Эта дама, вышедшая из Львова замуж в Харьков, так и не избавилась от рагульских привычек. Более того, ее желание рагулизировать принявший ее регион не притупляется.


Есть свой «маячок» там и у «Слуг народа» — экс-нардеп от «Самопомощи» Роман Семенуха, один из соавторов языкового законодательства. А в остальном, как и ранее, туда пришли люди нескандальные и готовые к компромиссам.

Вот такой пейзаж после битвы. Для его полного завершения остаётся дождаться возвращения Геннадия Кернеса из клиники «Шарите» и решения об увольнении (или неувольнении) губернатора Алексея Кучера, не взявшего даже «бронзу» на выборах мэра.

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