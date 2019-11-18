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Рагу по-вавилонски: Учёные расшифровали загадочные рецепты 4000-летней давности
18 ноября 2019, 23:24 • 36 • В мире
Учёным удалось расшифровать записи на табличках в Йельской вавилонской коллекции. Раньше полагали, что загадочные надписи - медицинские тексты. Но оказалось, что это рецепты 4000-летней давности. По ним теперь можно приготовить бульон или рагу, как у древних вавилонян.
"Ешьте, как древние вавилоняне: исследователи готовят почти 4000-летние рецепты", - под таким заголовком National Public Radio опубликовало статью, посвящённую расшифрованным учёными рецептам, датированным не позднее 1730 г. до н.э.
речь идет о четырёх табличках из Йельской вавилонской коллекции. Но долгое время считалось, что загадочные надписи - это медицинские тексты. Однако учёные, расшифровавшие записи, были сильно удивлены, обнаружив, что это кулинарные рецепты древних вавилонян. И, как предполагается, старейшие в мире кулинарные рецепты.
Учёные возрождают эти рецепты на своей кухне и готовят по вавилонским "поварским" табличкам рагу и бульоны. Тем более что инструкции по приготовлению блюд довольно подробные.
При этом среди блюд есть и ароматное рагу из ягненка, и рагу из свёклы, и рагу для вегетарианцев. В качестве специй учеными используются лук, чеснок и лук-порей.
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