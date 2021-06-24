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«Радужная» вечеринка в сауне со «стриптизом» и «собеседованием» наводит на мысли о закате ЛДПР

24 июня 2021, 20:40  •  231 • Аналитика
На видео из сауны, где 29 мая 2019 года предстала, можно сказать, «радужная» церемония приема в партийные ряды. Камера видеонаблюдения зафиксировала все вплоть до секунды. Широко разошедшийся по соцсетям ролик состоит из нескольких сцен, демонстрирующих основные этапы скользкого пути отечественных политических сил. На видео молодые и не очень люди, часть из которых одета в майки ЛДПР, празднуют что-то, предаваясь утехам.
Сюжет: Компромат
На видео из сауны, где 29 мая 2019 года предстала, можно сказать, «радужная» церемония приема в партийные ряды. Камера видеонаблюдения зафиксировала все вплоть до секунды. Широко разошедшийся по соцсетям ролик состоит из нескольких сцен, демонстрирующих основные этапы скользкого пути отечественных политических сил. На видео молодые и не очень люди, часть из которых одета в майки ЛДПР, празднуют что-то, предаваясь утехам.
– У нас есть традиция танцевать стриптиз. – сообщает гостям пузатый мужчина в возрасте, который сидит за столом: – Посвящение в соколы – это танец. – грузный ветеран партии сверкает лысиной и демонстрирует явно избыточный политический вес над столом с банными разносолами.
Юнец, возможно являющийся кандидатом в члены ЛДПР, во всяком случае, его нахождение на встрече чем-то другим объяснить сложно, танцует перед собравшимися некое подобие стриптиза. Атмосфера накаляется, и наступает момент, когда самый пузатый не выдерживает.
– Так... Пошли в комнату для собеседований!
Несоответствующее российской Конституции «собеседование» вначале проходит где-то за кадром. Только мальчишка прибегает за чем-то, напоминающим презервативы, прежде чем пропасть в чертогах «дома отдыха». Возникает вопрос: и что же там происходит дальше?
Непосредственно церемония приема в партию?
Как нам кажется, любому, посмотревшему видео, должно стать понятно, к каким методам здесь могут прибегать для убеждения электората.
О подлинности видеоматериалов (правда ли, что в ролике сняты именно члены ЛДПР, или нет) каждый может судить самостоятельно, просмотрев их. Тем более, истории о якобы имеющей место слабости лидеров ЛДПР к сильному полу, возникли далеко не сегодня. Слухи на этот счет ходят уже давно.
Например, в начале июня еще один молодой активист, судя по всему, имеющий отношение к ЛДПР рассказал о якобы имевших место сексуальных домогательствах со стороны партийного руководства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь». Молодой человек, который назвал себя Матвеем, рассказал, что участвовал в мероприятиях ЛДПР в течение года. По словам Матвея, он искренне хотел стать членом партии, потому что ему нравились идеи Жириновского. Однако при личном знакомстве с особенностями партийной жизни его отношение к либерал-демократам явно изменилось. Если верить этому молодому человеку, заседания партийного отделения, в которое угодил юноша, часто проходили в саунах. Матвей вспоминает, что на «банные заседания вначале привозили девочек. Потом стали вызывать мальчиков». Во время выездного заседания в доме отдыха на Волге «очень влиятельный человек Юрий Владимирович» якобы, предложил активисту Матвею 5 тысяч рублей за оральный секс. Матвей вспоминает, что пытавшийся вступить с ним в контакт член ЛДПР был «старым и отвратительным». Справедливости ради, скажем, что решать, верить или нет данному сомнительному видео, каждый должен сам.
Сходство участников «вечеринки с душком» с типичными членами ЛДПР действительно присутствует. Но при этом есть желание поскорее забыть увиденное и надеяться, что эти образы не всплывут в памяти при виде фотографии Жириновского в каком-нибудь Телеграм-канале или на сайте. Все это наталкивает на мысль, что ЛДПР в 2021 году, по всей вероятности, переживает свой закат. Единственный лидер стареет. Партия погрязла в скандалах. А где скандалы, там и тлен.

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