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"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него

26 мая 2019, 17:54  •  298 • В России

В Гамбурге на судебных слушаниях (где представителей России не было) по инциденту с украинскими судами в Керченском проливе в ноябре 2018-го предложили Москве вернуть Киеву три самостийные посудины. А также 22 моряков ( и в довесок двух сотрудников СБУ), которые сейчас проходят по уголовному делу по нарушению госграницы. Нарушители ждут суда в московских изоляторах. А в незалежной решили, что одержали гигантскую дипломатическую победу. Украинский посол в Германии Андрей Мельник так просто потребовал от главы немецкого МИДа ужесточить санкции против России на основании данного судебного решения суда в Гамбурге.

Представитель российского внешнеполитического Мария Захарова попыталась остудить полемический раж украинских коллег. Она напомнила, что Конвенция ООН по морскому праву в случае нарушения российских границ судами иных государтв использоваться не может. А санкции против нашей страны и так уже «поставлены на поток» и специального поовда для этого придумывать не надо..

Вот как прокомментировал «КП» эту ситуацию член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО:

- Не думаю, что Украина сможет повернуть эту ситуацию в свою пользу. Граждане незалежной, которые причисляют себя к элите страны, радуются по поводу гамбургского решения совершенно зря. Ведь в реальном мире подобные решения принимаются полностью независимо от собой Украины. Они принимаются с учетом политической конъюнктуры и нынешнего уровня противостояния России и Запада. На данном примере реакции украинского МИДа можем предположить, какова будет дальнейшая внешнеполитическая политика соседней страны. Те надежды, которые в России кто-то питал с приходом нового украинского лидера, начинают быстро испаряться. И такие требования от украинского посла в ведущей европейской державе, в том числе, объясняют, почему Россия не стала спешить с реакцией на приход к власти нового президента и на его первые шаги. При том на Украине упорно (или близоруко) не только не соотносят обстоятельства инцидента в Керченском проливе и попытку его анализа в международном суде с тем, что все случилось в территориальных водах нашей страны, но и просто не учитывают, что уровень наших двусторонних отношений и так - ниже некуда. И что еще один подобный демарш — это путь к окончательному разрыву между Киевом и Москвой. При том, что экономика Украины страдает от этого гораздо больше.

Если для украинской дипломатии лозунг «Запад с нами!» является поводом для ликования — ну, пусть ликуют...

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