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Радуясь визиту Путина, российские спортсмены сломали стол

03 марта 2019, 11:24  •  192 • В России

В воскресенье утром Владимира Путина ждали в оперативном центре управления Универсиады. Вице-премьер Ольга Голодец заглянула в большой зал, размещенный в одной из аудиторий Сибирского федерального университета, посмотрела на несколько огромных экранов, на которые были выведены картинки с камер из самых разных мест — лыжного стадиона, керлинг-центра, спортивной деревни, КПП и других невообразимых закоулков. За мониторами с надписями МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Гидрометцентр и сочетаний букв, совершенно не поддававшихся расшифровке, сидели сосредоточенные люди.

- Завершились соревнования в лыжных гонках у женщин, весь пьедестал российский, третье место у нашей красноярской спортсменки, - объявил голос в микрофон.

Все дружно зааплодировали. Стало понятно, что дело здесь отлажено, регулировать к приходу президента нечего.

Владимир Путин тоже посмотрел на экраны и подошел к одному из операционистов, занимавшихся протоколами состязаний.

- То есть вы здесь что-то и скорректировать можете? - уточнил он, выслушав доклад о работе.

- Можем, - немного замялся операционист.

- Я не про результаты, конечно, - успокоил его Путин.

Корректировать, впрочем, пока было нечего — Универсиада для россиян началась успешно. В спортивной деревне президент пожелал удачи атлетам сборной России, которым еще предстоит выйти на старт.

- Я очень рассчитываю, что для вас это будет только начало спортивной карьеры, - обратился к ним Путин. - Ждем от вас ярких результатов, которыми мы будем гордиться.

Тут же началась фотосессия, все принялись делать селфи с президентом. Ажиотаж был такой, что под весом взобравшихся спортсменов с грохотом рухнул стол. Никто, впрочем, не расстроился, а селфи продолжились с еще большим накалом.

На лыжном стадионе тем временем в самом разгаре была гонка на 10 километров у мужчин. Путин занял место на трибуне среди болельщиков, многие из которых никак не ожидали такого счастья. Трое членов монгольской делегации, оказавшихся прямо перед президентом России, тоже очень хотели сделать селфи с ним, но из всех способных запечатлеть картинку агрегатов под рукой у них был только профессиональный фотоаппарат. Как бедная девушка пыталась и снять и себя, и Путина — отдельная история.

Тем временем под присмотром президента весь пьедестал вновь заняли россияне. Не воспользоваться этим было невозможно, и Путин отправился вручать медали победителям, сделав их победу особенно приятной.

Путин наградил победителей лыжных гонок Универсиады в Красноярске: весь пьедестал заняли российские спортсмены.Дмитрий СМИРНОВ

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