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Радушный прием
31 января 2018, 20:39 • 184 • Карикатуры
Киев призвал польские власти заблокировать законопроект о запрете бандеровской идеологии, который предполагает введение уголовной ответственности за пропаганду идей украинских националистов.
© Виталий Подвицкий
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