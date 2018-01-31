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Радушный прием

31 января 2018, 20:39  •  184 • Карикатуры

Киев призвал польские власти заблокировать законопроект о запрете бандеровской идеологии, который предполагает введение уголовной ответственности за пропаганду идей украинских националистов.

© Виталий Подвицкий

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