«Радует, что родители не молчат»: в Перми проверят гимназию, установившую разные проходные баллы для мальчиков и девочек

В Перми прокуратура проверит правила приёма детей в первый класс Гимназии №4. Поводом стало возмущение родителей, которые обратили внимание, что для зачисления по итогам вступительного испытания мальчикам нужно было набрать меньше баллов, чем девочкам. Как пояснила директор учреждения, это было сделано для «выравнивания гендерного соотношения в классе». На ситуацию обратила внимание местный детский омбудсмен.

В Перми родители возмутились дискриминацией со стороны администрации в Гимназии №4 им. братьев Каменских, которая установила разные условия приёма в первый класс для мальчиков и девочек.

Как следует из документа, подписанного директором гимназии Татьяной Дьяковой, для мальчиков проходной бал составлял 65,7, для девочек — 69,1.

После того появления публикаций в СМИ ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.

«Согласно Конституции РФ, мужчины и женщины имеют равные права во всём, в том числе в образовании. Разделение по такому принципу как минимум странно. У нас есть федеральное законодательство и региональное, которое регулирует приём детей в образовательные учреждения. Ни в одном документе не сказано, что отдельные требования могут быть предъявлены мальчикам и девочкам», — заявила омбудсмен в беседе с RT.

Денисова пояснила, что к ней обратилась одна из мам будущего первоклассника, которая намерена в ближайшее время написать заявление с просьбой защитить права её ребёнка.

«Директор рассказала журналистам, что у них такие правила действуют уже на протяжении 10 лет и до сих пор никто не возмущался. Но родители за это время изменились: теперь они знают права своих детей и готовы их защищать. Я знаю случаи, когда родители даже в суде достаточно последовательно отстаивают права своего ребёнка на образование. Как омбудсмена меня радует, что родители не молчат о проблеме», — сказала Денисова.

По её словам, в данном случае «вскрылось» ещё одно нарушение со стороны образовательного учреждения. Федеральный закон не регламентирует, что при приёме в первый класс могут проводится какие-либо вступительные испытания.

Омбудсмен направила запрос в департамент образования Перми и сейчас ожидает реакции чиновников.

«Гендерный признак не должен закладываться при приёме в образовательное учреждение. По данному факту сейчас проводится проверка. В гимназии приём детей осуществляется по прописке — без конкурса, а уже на свободные места детей принимают по вступительным испытаниям», — пояснили RT в пресс-службе городского департамента образования.

Там подчеркнули, что если гимназия и устанавливает собственные правила приёма, то они не должны идти вразрез с действующим законодательством.

Свою проверку по данному факту начала и региональная прокуратура.

«Будут запрошены локальные акты гимназии о приёме в первый класс, опрошено руководство образовательного учреждения и после изучения ситуации будет дана правовая оценка. В случае нарушения прав учащихся на бесплатное обучение, будут приняты меры прокурорского реагирования. Но в любом случае условия поступления должны быть равными», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ситуацию прояснила директор учреждения Татьяна Дьякова. Женщина утверждает, что такой порядок приёма был установлен для того, чтобы «выровнять гендерное соотношение» в гуманитарном классе.

«Как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе (подготовительные курсы. — RT) результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, кто у нас управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — заявила Дьякова 59.RU.

При этом в документах о приёме детей в первый класс, размещённых на сайте школы, не указывается, что баллы для мальчиков и девочек отличаются.

В сети пользователи раскритиковали такое правило приёма в гимназию.

«Проявление ненависти к женщинам начинается уже со школы. Сложнее поступать, потому что ты девочка. Неравноправие, мизогиния, антифеминизм, можно называть как угодно. Отдавать девочку в эту школу очевидно опасно: ей уже на входе объявили, что, хоть она и получше сдала экзамены, но всё равно имеет меньше прав, чем мальчик», — считает Яна.

Некоторые пользователи усмотрели в подобной новости заинтересованность родителей девочек в широком резонансе ситуации.

«Это видимо один из способов поступления, если ребёнок не подготовлен к тестированию. Родитель увидел, что его ребёнок не набрал баллы, и поднял истерию», — отмечает Алексей.

Напомним, что Гимназия №4 уже не первый раз оказывается в поле зрения СМИ. В ноябре 2018 года суд оштрафовал образовательное учреждение на 50 тыс. рублей за незаконное ограничение права на образование по ст. 5.57 КоАП РФ. Тогда от занятий была отстранена десятиклассница, которая пришла в школу в розовыми волосами. Директора суд обязал выплатить 30 тыс. рублей.