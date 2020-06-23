«Радуемся очередной победе»: в Москве вступил в силу третий этап снятия ограничений из-за COVID-19

С 23 июня в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты. Также кафе и рестораны теперь могут работать в полном объёме, а не только используя летние веранды, которые открылись с 16 июня. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на этот «очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений» повлияла улучшающаяся эпидемиологическая обстановка.

В Москве со вторника, 23 июня, начался третий этап выхода из ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В полном объёме могут начать работу объекты общественного питания (кафе, рестораны), снимаются ограничения на работу детских садов, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов и туристических агентств.

Также вновь разрешается использование городской инфраструктуры (лавочки, качели, уличные тренажёры). Кроме того, открывается пассажирская навигация по Москве-реке и возвращаются в обычный режим работы учреждения социальной защиты населения.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на этот «очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений» повлияла улучшающаяся эпидемиологическая обстановка.

«Каждый день и каждую неделю мы тщательно наблюдаем и анализируем ситуацию с коронавирусом. Волнуемся, если что-то идёт не так. Радуемся очередной победе! После того как открылись прогулки и летние веранды, начала работать торговля, а затем и большинство других городских предприятий, — мы, конечно, радовались. Но волновались и переживали тоже — всё ли будет нормально? Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные», — указал он.

По его словам, заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает идти на убыль — по сравнению со второй неделей июня (с 8-го 14-е число) количество выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 10%. Также снижается число случаев внебольничной пневмонии. Вдобавок, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано менее 1000 новых случаев — 968.

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Наряду с этим снижается нагрузка на московскую систему здравоохранения. Так, среднее число госпитализаций снизилось примерно на 15% — до 501 случая в день. При этом количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 тыс. до 7 тыс. человек. В связи с этим в систему оказания плановой медпомощи вернулось ещё 5,6 тыс. коек, ранее перепрофилированных для лечения больных с COVID-19.

Напомним, в Москве с конца марта действует комплекс ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. По мере развития ситуации с COVID-19 эти меры корректируются властями столицы.

Так, с начала июня в городе проходит поэтапное ослабление ограничений. В частности, с 1 июня в столице возобновилась непродовольственная торговля, заработал ряд предприятий сферы услуг, также появилась возможность ходить на прогулки, в том числе для жителей города старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

С 9 июня были сняты система пропусков и режим самоизоляции. А ещё спустя неделю, с 16 июня, возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. Кроме того, были отменены ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, открылись библиотеки, службы проката, риэлторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Между тем в Москве сохраняется запрет на массовые мероприятия, закрыты театры и кинотеатры. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, решение о дальнейшем смягчении мер будет приниматься, «исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии».

«Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжёлой борьбы с пандемией», — пояснил градоначальник.

Ранее он говорил, что оставшиеся ограничительные меры будут сняты не ранее чем в середине июля.

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По словам Собянина, в целом российская столица уже «вернулась к обычному ритму жизни».

«Многое зависит от поведения коронавируса, которое учёные понимают ещё не до конца. Но ещё больше зависит от нас с вами. Берегите себя и своих близких! Это самый надёжный и короткий путь к победе над заразой», — заключил Собянин.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT назвал позитивным очередное смягчение ограничений в Москве.

«Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жёсткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни. И при этом не снижаем степень внимательности. Относиться к ситуации бесшабашно нельзя. Коронавирус живёт с нами, он рядом. Степень его влияния на наше здоровье несколько уменьшилась, но она не сведена к нулю», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что всем «надо сохранять некую осторожность и на будущее».

«Теперь нам надо привыкнуть к мысли, что мы должны быть более внимательны к тем процессам, к которым раньше так внимательно не относились. Я имею в виду личную гигиену, мытьё овощей и фруктов, взаимоотношения на почве коллективных посиделок и так далее. То есть всё нужно делать с некой степенью осторожности», — заключил Рязанский.

Согласно последним данным, в России в общей сложности коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 592 280 человек. Зафиксировано 8206 случаев смерти от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Вместе с тем уже 344 416 человек выздоровели, в том числе 4705 — за последние сутки.

При этом Москва является лидером в РФ по числу подтверждённых случаев COVID-19 — 215 014. Выздоровели 136 670 пациентов. Скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний 3643 человека, в том числе 26 за последние сутки.