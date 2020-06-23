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«Радуемся очередной победе»: в Москве вступил в силу третий этап снятия ограничений из-за COVID-19
23 июня 2020, 07:55 • 23 • В России
С 23 июня в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты. Также кафе и рестораны теперь могут работать в полном объёме, а не только используя летние веранды, которые открылись с 16 июня. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на этот «очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений» повлияла улучшающаяся эпидемиологическая обстановка.
АГН «Москва»
В Москве со вторника, 23 июня, начался третий этап выхода из ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В полном объёме могут начать работу объекты общественного питания (кафе, рестораны), снимаются ограничения на работу детских садов, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов и туристических агентств.
Также вновь разрешается использование городской инфраструктуры (лавочки, качели, уличные тренажёры). Кроме того, открывается пассажирская навигация по Москве-реке и возвращаются в обычный режим работы учреждения социальной защиты населения.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на этот «очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений» повлияла улучшающаяся эпидемиологическая обстановка.
По его словам, заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает идти на убыль — по сравнению со второй неделей июня (с 8-го 14-е число) количество выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 10%. Также снижается число случаев внебольничной пневмонии. Вдобавок, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано менее 1000 новых случаев — 968.
Наряду с этим снижается нагрузка на московскую систему здравоохранения. Так, среднее число госпитализаций снизилось примерно на 15% — до 501 случая в день. При этом количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 тыс. до 7 тыс. человек. В связи с этим в систему оказания плановой медпомощи вернулось ещё 5,6 тыс. коек, ранее перепрофилированных для лечения больных с COVID-19.
Напомним, в Москве с конца марта действует комплекс ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. По мере развития ситуации с COVID-19 эти меры корректируются властями столицы.
Так, с начала июня в городе проходит поэтапное ослабление ограничений. В частности, с 1 июня в столице возобновилась непродовольственная торговля, заработал ряд предприятий сферы услуг, также появилась возможность ходить на прогулки, в том числе для жителей города старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
С 9 июня были сняты система пропусков и режим самоизоляции. А ещё спустя неделю, с 16 июня, возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. Кроме того, были отменены ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, открылись библиотеки, службы проката, риэлторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
Между тем в Москве сохраняется запрет на массовые мероприятия, закрыты театры и кинотеатры. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, решение о дальнейшем смягчении мер будет приниматься, «исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии».
«Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжёлой борьбы с пандемией», — пояснил градоначальник.
Ранее он говорил, что оставшиеся ограничительные меры будут сняты не ранее чем в середине июля.
По словам Собянина, в целом российская столица уже «вернулась к обычному ритму жизни».
«Многое зависит от поведения коронавируса, которое учёные понимают ещё не до конца. Но ещё больше зависит от нас с вами. Берегите себя и своих близких! Это самый надёжный и короткий путь к победе над заразой», — заключил Собянин.
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT назвал позитивным очередное смягчение ограничений в Москве.
«Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жёсткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни. И при этом не снижаем степень внимательности. Относиться к ситуации бесшабашно нельзя. Коронавирус живёт с нами, он рядом. Степень его влияния на наше здоровье несколько уменьшилась, но она не сведена к нулю», — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что всем «надо сохранять некую осторожность и на будущее».
«Теперь нам надо привыкнуть к мысли, что мы должны быть более внимательны к тем процессам, к которым раньше так внимательно не относились. Я имею в виду личную гигиену, мытьё овощей и фруктов, взаимоотношения на почве коллективных посиделок и так далее. То есть всё нужно делать с некой степенью осторожности», — заключил Рязанский.
Согласно последним данным, в России в общей сложности коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 592 280 человек. Зафиксировано 8206 случаев смерти от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Вместе с тем уже 344 416 человек выздоровели, в том числе 4705 — за последние сутки.
При этом Москва является лидером в РФ по числу подтверждённых случаев COVID-19 — 215 014. Выздоровели 136 670 пациентов. Скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний 3643 человека, в том числе 26 за последние сутки.
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