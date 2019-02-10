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Радиус поражения - 300 км: Польша покупает у США системы залпового ракетного огня HIMARS

10 февраля 2019, 03:39  •  32 • Политика
Польша закупает американские ракетные системы HIMARS, радиус поражения которых составляет до 300 километров, сообщает Минобороны страны.
Польша купит у США системы залпового ракетного огня HIMARS с радиусом поражения до 300 километров. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Польши.
Сообщается, что о покупке американских систем залпового ракетного огня будет объявлено на всю страну в воскресенье, 10 февраля. С совместным заявлением выступят глава правительства Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.
Отмечается, что закупка HIMARS является важным элементом модернизации Вооружённых сил страны. Вместе с системами залпового ракетного огня Польша от США "дополнительно получит средства уничтожения, а также пакет материально-технического снабжения и обучения", говорится в сообщении.
HIMARS - это американская мобильная ракетно-артиллерийская система на базе грузовика с легкой броней. Данные системы стоят на вооружении целого ряда стран НАТО.
"В воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщат о закупке для вооруженных сил Польши мобильных ракетных систем HIMARS", - говорится в сообщении Минобороны Польши.

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