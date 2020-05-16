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Радио "Свобода" подловили на лжи: В статью о бедах России поставили фото с Украины
16 мая 2020, 00:55 • 36 • Политика
Радио "Свобода" к тексту об очередях за пособиями в России поставило фото с Украины. Журналистов выдала вывеска на украинском языке. "Очередной фейк от неполживого радио "Свобода", - комментирует политэксперт Владимир Корнилов.
Радио "Свобода" снова заловили на публикации фейка. На этот раз, рассказывая об "ужасах жизни в России", журналисты радио опубликовали фотографию с Украины. На это обратил внимание политэксперт Владимир Корнилов.
Речь идёт об опубликованной 14 мая статье про то, что у отделений Пенсионного фонда во многих российских городах выстроились гигантские очереди за пособиями на детей. При этом материал был сопровождён фотографией с длинной очередью. Однако если внимательно приглядеться, то можно увидеть на заднем плане вывеску на украинском языке.
Дальнейшее расследование показало, что на фото запечатлена очередь на автобус. А сам снимок сделан на какой-то остановке. Чтобы скрыть свой позор, радио "Свобода" заменило снимок на фото очереди из 5 человек, которая ну никак не тянет на гигантскую. Однако пользователи успели сделать скриншоты старой новости.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968
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