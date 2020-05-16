Радио "Свобода" подловили на лжи: В статью о бедах России поставили фото с Украины

Радио "Свобода" снова заловили на публикации фейка. На этот раз, рассказывая об "ужасах жизни в России", журналисты радио опубликовали фотографию с Украины. На это обратил внимание политэксперт Владимир Корнилов.

Речь идёт об опубликованной 14 мая статье про то, что у отделений Пенсионного фонда во многих российских городах выстроились гигантские очереди за пособиями на детей. При этом материал был сопровождён фотографией с длинной очередью. Однако если внимательно приглядеться, то можно увидеть на заднем плане вывеску на украинском языке.

"Очередной фейк от неполживого радио "Свобода". Вчерашняя "новость" - о жутких очередях в России. В подтверждение - фото этих очередей. Причём отчетливо видно, что на киосках написано "Преса", - пишет в Twitter Владимир Корнилов, приложив соответствующий скриншот.

Дальнейшее расследование показало, что на фото запечатлена очередь на автобус. А сам снимок сделан на какой-то остановке. Чтобы скрыть свой позор, радио "Свобода" заменило снимок на фото очереди из 5 человек, которая ну никак не тянет на гигантскую. Однако пользователи успели сделать скриншоты старой новости.

Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968