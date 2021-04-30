Radio Maryja: Польша поддержит Украину, но не бескорыстно

«Президент Украины должен понимать, что за любую поддержку нужно платить»

«Всерьёз испугавшись своей восточной соседки, украинский президент Владимир Зеленский тут же вспомнил о другой своей соседке – Польше, которую ранее при каждом удобном случае пытался игнорировать, ведя переговоры то с Германией, то с Францией. И только когда появилась «реальная опасность», он едет в Варшаву, где вместе со всеми поляками отпразднует очередную годовщину принятия Конституции Польши. Однако истинная причинна его визита – не праздник, скорей всего он очень хочет заручиться на будущее поддержкой польского президента Анджея Дуды, при этом ничего не предлагая взамен»,

– уверена польский политолог и историк Люцина Кулиньская, которую цитирует Radio Maryja.

Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в официальных торжествах по случаю 230-летия принятия Польшей Конституции, после чего состоятся переговоры польского и украинского президентов. По мнению политолога, всю эту ситуацию вполне можно описать русской пословицей «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Ведь раньше, пока «гром не грянул», Киев во всех вопросах, которые касались вооружённого конфликта на Востоке Украины, обходил Варшаву стороной, игнорируя её советы, предпочитая вести переговоры с Францией, Германией и даже Россией, отмечает Radio Maryja, хотя правильнее всего было бы проявить уважение и сразу обратиться к своей ближайшей соседке Польше.

Теперь же, уверена Кулиньская, ситуация осложнилась, в Киеве наверняка поняли, что всё это может закончиться плохо для украинских властей и лично для президента Зеленского, вот он, наконец-то, и отправился искать поддержку в Варшаве.

«С одной стороны, господин Зеленский ожидает от поляков, что они его поддержат, но он должен понимать, что за любую поддержку нужно платить. Поэтому с другой стороны Варшава просто обязана использовать этот момент и потребовать от Зеленского пресечь на корню всякую антипольскую деятельность различных украинских националистических организаций, которые постоянно делают не только недружественные заявления в адрес Польши, но и проводят антипольские мероприятия. Если украинский президент ожидает получить реальную поддержку от Польши, ему придётся одновременно предоставить что-то взамен. Что-то, что заинтересует Варшаву»,

– делает вывод Люцина Кулиньская.