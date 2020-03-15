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Радикалы забросали петардами и ракетницами: во время киевского «марша протеста» участники атаковали здание посольства РФ

15 марта 2020, 15:35  •  115 • Украина
14 марта киевские радикалы во время «марша протеста» штурмовали здание российского посольства.


Как известно, накануне в Киеве состоялся протестный митинг местных радикалов. Со словами «Никакой капитуляции», «Долой Зеленского» и «Нам нужна победа», киевляне забросали российское посольство петардами и выстрелили из ракетницы.


Хотелось бы отметить, что митинг был приурочен ко Дню добровольца. Как известно, митингующие были недовольны недавними договоренностями по Донбассу, подписанными 11 марта в Минске, где присутствовали Ермак и Козак. Во время встречи участники заседания смогли прийти к предварительным договоренностям о создании консультативного совета, который сможет стать некоей «диалоговой площадкой» с участием оппонентов конфликта и нормандской четверки.

Несмотря на то, что участников было немного, их выходка все же смогла получить весьма широкий резонанс. Также в шествии участвовала машина с флагами нацкорпуса и батальона «Азов». При этом колонну митингующих сопровождали сотрудники правоохранительных органов и украинская национальная гвардия. Проспект, где было шествие, полностью перекрыли, а в связи с карантином из-за коронавируса многие участники акции были в медицинских масках.

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