14 марта киевские радикалы во время «марша протеста» штурмовали здание российского посольства.Как известно, накануне в Киеве состоялся протестный митинг местных радикалов. Со словами «Никакой капитуляции», «Долой Зеленского» и «Нам нужна победа», киевляне забросали российское посольство петардами и выстрелили из ракетницы.Хотелось бы отметить, что митинг был приурочен ко Дню добровольца. Как известно, митингующие были недовольны недавними договоренностями по Донбассу, подписанными 11 марта в Минске, где присутствовали Ермак и Козак. Во время встречи участники заседания смогли прийти к предварительным договоренностям о создании консультативного совета, который сможет стать некоей «диалоговой площадкой» с участием оппонентов конфликта и нормандской четверки.Несмотря на то, что участников было немного, их выходка все же смогла получить весьма широкий резонанс. Также в шествии участвовала машина с флагами нацкорпуса и батальона «Азов». При этом колонну митингующих сопровождали сотрудники правоохранительных органов и украинская национальная гвардия. Проспект, где было шествие, полностью перекрыли, а в связи с карантином из-за коронавируса многие участники акции были в медицинских масках.