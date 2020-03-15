|
Радикалы забросали петардами и ракетницами: во время киевского «марша протеста» участники атаковали здание посольства РФ
15 марта 2020, 15:35 • 115 • Украина
14 марта киевские радикалы во время «марша протеста» штурмовали здание российского посольства.
Как известно, накануне в Киеве состоялся протестный митинг местных радикалов. Со словами «Никакой капитуляции», «Долой Зеленского» и «Нам нужна победа», киевляне забросали российское посольство петардами и выстрелили из ракетницы.
Хотелось бы отметить, что митинг был приурочен ко Дню добровольца. Как известно, митингующие были недовольны недавними договоренностями по Донбассу, подписанными 11 марта в Минске, где присутствовали Ермак и Козак. Во время встречи участники заседания смогли прийти к предварительным договоренностям о создании консультативного совета, который сможет стать некоей «диалоговой площадкой» с участием оппонентов конфликта и нормандской четверки.
Несмотря на то, что участников было немного, их выходка все же смогла получить весьма широкий резонанс. Также в шествии участвовала машина с флагами нацкорпуса и батальона «Азов». При этом колонну митингующих сопровождали сотрудники правоохранительных органов и украинская национальная гвардия. Проспект, где было шествие, полностью перекрыли, а в связи с карантином из-за коронавируса многие участники акции были в медицинских масках.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2020, 03:35
|
11 марта 2020, 08:30
|
10 марта 2020, 07:35
|
12 марта 2020, 02:35
|
08 марта 2020, 21:35
|
11 марта 2020, 19:30
|
13 марта 2020, 15:35