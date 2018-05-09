Радикалы заблокировали в Киеве телеканал "Интер", требуя отменить программу ко Дню Победы

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Представители украинской ультраправой партии "Национальный корпус" (организация запрещена в РФ) в среду утром заблокировали в Киеве редакцию телеканала "Интер", чтобы не допустить показ в эфире концерта в честь Дня Победы.

"Мы требуем от телеканала снять с вечернего эфира к 9 мая пропагандистский, антиукраинской контент. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ", - заявляют националисты.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, возле здания "Интера" собралось около 30 человек, они установили палатку. Пока каких-либо инцидентов не произошло.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал телеканал "Интер" внести изменения в свою программу ко Дню Победы и прекратить "раскалывать общество и использовать ветеранов в качестве материала для пропаганды". Нацсовет охарактеризовал праздничную программу как "очередную манипуляцию и танцы на ранах общества". Регулятор заявил, что попытки "фиксации советских стереотипов" не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет украинское государство, и попросил вещателей "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, а также "обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти".

В проморолике предстоящего концерта ко Дню Победы на "Интере" его ведущие комментируют процесс декоммунизации на Украине, в частности, отмечают, что "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

На "Интере" отказались от комментариев данного заявления.

Нацсовет неоднократно выносил предупреждения "Интеру", а также штрафовал один из самых рейтинговых на Украине телеканалов за демонстрацию советских фильмов. "Интер" не раз становился объектом нападений радикалов, обвиняющих его журналистов в "антигосударственной позиции". Самым крупным был погром осенью 2016 года. "Интер" входит в медиахолдинг Inter Media Group, который состоит в международной группе компаний Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Украинский телеканал "Интер" взят под усиленную охрану представителями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, по всему периметру здания на улице Дмитриевской в центре Киева выстроены бойцы подразделений полиции и нацгвардии. Рядом дежурит полицейский автозак. Само здание, в котором находятся сотрудники "Интера", радикалы заблокировали на вход и выход. Двери и окна помещения закрыты защитными роллетами.

Около полусотни радикалов разбили две палатки с символикой Нацкорпауса у входа в помещение телеканала. Они обклеили стены здания листовками с лозунгом "Сделаем "Интер" украинским! "Интер" будет наш!". По данным полиции, инцидентов возле здания "Интера" пока не зафиксировано.

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