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Радикалы-ябеды заблокировали русское СМИ в Facebook: Украина становится токсичной

07 марта 2021, 18:25  •  125 • Политика
Статью под названием "В Воронеже задержали сторонников украинской радикальной группировки", которая ещё 18 февраля вышла на портале РБК, заблокировали в Facebook. Сеть объяснила это тем, что в статье указаны недостоверные сведения. Следует учитывать, что русскоязычный сегмент Facebook модерируют на Украине.
Как рассказали в Facebook, в статье, по мнению представителей администрации соцсети, указаны недостоверные сведения. Это тем более странно, что наши коллеги из РБК опирались на данные, которые были предоставлены ФСБ России.
"Facebook для принятия решения о блокировке материала руководствовался выводами эксперта украинского сайта StopFake, который заявил, что задержанные в Воронеже не имели отношения к украинским радикалам", рассказали в "Московском комсомольце".
РБК настаивает, что информация, переданная редакции пресс-службой ФСБ, изложена достоверно. В РБК попросили администрацию Facebook провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке. Решение тем более странное, если учитывать, что украинский и русский сегменты Facebook модерируют как раз украинские радикалы.

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