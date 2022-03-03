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Радикалы вышли из Twitter и Facebook: Русские дипломаты сообщили об опасной провокации

03 марта 2022, 08:20  •  196 • Политика
Посольство России в Австралии сообщило об опасной провокации. По словам дипломатов, угрозы, которые ранее появлялись на площадках Twitter и Facebook, стали претворяться в жизнь.
По данным ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство России, в русское посольство в Австралии были доставлены пакеты с неизвестным белым порошком. Сейчас на месте работает полиция и ряд представителей профильных служб, которые изучают содержимое конвертов.
В генеральном консульстве России в Сиднее сообщили, что угрозы русским дипломатам поступают регулярно, однако, несмотря на это ведомство продолжает работать в штатном режиме. Дипломаты также отметили, что угрозы в их адрес поступали и ранее, однако ограничивались публикациями на страницах представительства в Twitter и Facebook.

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