Радикалы вышли из Twitter и Facebook: Русские дипломаты сообщили об опасной провокации

Посольство России в Австралии сообщило об опасной провокации. По словам дипломатов, угрозы, которые ранее появлялись на площадках Twitter и Facebook, стали претворяться в жизнь.

По данным ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство России, в русское посольство в Австралии были доставлены пакеты с неизвестным белым порошком. Сейчас на месте работает полиция и ряд представителей профильных служб, которые изучают содержимое конвертов.

В генеральном консульстве России в Сиднее сообщили, что угрозы русским дипломатам поступают регулярно, однако, несмотря на это ведомство продолжает работать в штатном режиме. Дипломаты также отметили, что угрозы в их адрес поступали и ранее, однако ограничивались публикациями на страницах представительства в Twitter и Facebook.