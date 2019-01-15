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Радикалы во Львове оставили оскорбительные надписи на двух храмах УПЦ МП
15 января 2019, 19:10 • 65 • Украина
Во Львове радикалы оставили оскорбительные надписи на фасаде и ограде двух храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передаёт издание «Вести».
©Союз православных журналистов
Отмечается, что ЧП произошло 13 января.
«Во Львове неизвестные испачкали... краской фасад храма Святого князя Владимира УПЦ Московского патриархата... аналогичным способом были испачканы ограда и ворота Свято-Георгиевского кафедрального собора», — говорится в тексте.
Предположительно, надписи оставили представители экстремистской группировки С14.
Ранее пресс-секретарь областной епархии протоиерей Олег Точинский сообщил, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области, принадлежащий УПЦ МП.
Впоследствии стало известно о захвате Свято-Николаевского храма в Житомирской области.
Также независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.
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