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Радикалы во Львове оставили оскорбительные надписи на двух храмах УПЦ МП

15 января 2019, 19:10  •  65 • Украина
Во Львове радикалы оставили оскорбительные надписи на фасаде и ограде двух храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передаёт издание «Вести».
 
©Союз православных журналистов
 

Отмечается, что ЧП произошло 13 января.

«Во Львове неизвестные испачкали... краской фасад храма Святого князя Владимира УПЦ Московского патриархата... аналогичным способом были испачканы ограда и ворота Свято-Георгиевского кафедрального собора», — говорится в тексте.

Предположительно, надписи оставили представители экстремистской группировки С14.

Ранее пресс-секретарь областной епархии протоиерей Олег Точинский сообщил, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области, принадлежащий УПЦ МП.

Впоследствии стало известно о захвате Свято-Николаевского храма в Житомирской области.

Также независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.

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