Радикалы в годовщину рождения Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре

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КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Украинские радикалы в годовщину рождения своего идейного лидера Степана Бандеры осквернили в Днепре (бывший Днепропетровск) памятник борцам за установление советской власти в городе. Об этом в понедельник сообщило "Общественное радио".

На монумент нанесены надписи "позор" и "слава УПА (запрещена в РФ)", а мемориальные доски с фамилиями погибших облиты красной краской.

Ответственность за этот акт вандализм уже взяла на себя украинская праворадикальная организация "С14". Через свои ресурсы ее представители распространили заявление, что данная акция приурочена ко дню рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) Степана Бандеры.

Памятник коммунарам в Днепре был открыт в 1958 году. Монумент высотой 8,5 м представляет собой постамент с фигурами рабочего, солдата, матроса и студента. Кроме того, возле него находятся могилы участников революционных событий 1917-1919 годов.

Лидер и идеолог украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах он возглавлял ОУН.

На совести боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они истребили более 100 тысяч поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.