Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уже никто не хихикает при словах "русский флот". А в НАТО откровенно п...
«Всё будет хорошо»: Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинского народ...
Поздравление Анатолия Шария
Как Порошенко Новый Год испортили
Главная / Украина

Радикалы в годовщину рождения Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре

01 января 2018, 21:24  •  338 • Украина

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Украинские радикалы в годовщину рождения своего идейного лидера Степана Бандеры осквернили в Днепре (бывший Днепропетровск) памятник борцам за установление советской власти в городе. Об этом в понедельник сообщило "Общественное радио".

На монумент нанесены надписи "позор" и "слава УПА (запрещена в РФ)", а мемориальные доски с фамилиями погибших облиты красной краской.

Ответственность за этот акт вандализм уже взяла на себя украинская праворадикальная организация "С14". Через свои ресурсы ее представители распространили заявление, что данная акция приурочена ко дню рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) Степана Бандеры.

Памятник коммунарам в Днепре был открыт в 1958 году. Монумент высотой 8,5 м представляет собой постамент с фигурами рабочего, солдата, матроса и студента. Кроме того, возле него находятся могилы участников революционных событий 1917-1919 годов.

Лидер и идеолог украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах он возглавлял ОУН.

На совести боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они истребили более 100 тысяч поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

338
Источник
Похожие новости
01 января 2018, 13:24
«Всё будет хорошо»: Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинского народа
01 января 2018, 01:54
Киев вводит биоконтроль за въездом иностранцев из "группы риска", в том числе россиян
30 декабря 2017, 22:39
Украинский Новый год: нищета, долги и безнадёжность

30 декабря 2017, 03:09
Натовские инструкторы успешно избавляют ВСУ от советской традиции побеждать
30 декабря 2017, 19:09
В захваченном отделении «Укрпочты» в Харькове удерживаются 11 человек
30 декабря 2017, 14:09
График президента РФ на 2018 год: перерывов не запланировано
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 декабря 2017, 08:54
Немного о Сталине. Из мемуаров Любови Орловой
29 декабря 2017, 04:09
«Блеф и попытка сохранить лицо»: в России ответили на слова Порошенко о готовности закупать только «честный» газ
27 декабря 2017, 18:09
Россия не даст американцам летать где попало
28 декабря 2017, 11:54
«Был совершён теракт»: что известно о взрыве в Санкт-Петербурге
28 декабря 2017, 02:24
Армия Асада окружила базу США в Сирии (РАКЕТА.News)
27 декабря 2017, 13:24
США загоняют в клетку гиперзвуковыми ракетами
30 декабря 2017, 22:39
Украинский Новый год: нищета, долги и безнадёжность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.