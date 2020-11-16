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Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали

16 ноября 2020, 09:35  •  137 • Политика
Украинские радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения лидеров трёх стран по Нагорному Карабаху резко замолчали.
Итоги конфликта в Нагорном Карабахе рушат мечты украинских националистов, мечтающих о реванше в Донбассе. Об этом пишет "РИА Новости".
Радикалы на Украине с большим вниманием следили за успехами армии Азербайджана, которой оказывали поддержку турецкие военные. При этом они проецировали ситуацию на Донбасс.
В частности, речь идёт об использовании беспилотников Bayraktar TB2, которые Киев уже закупает у Анкары. Они проявили себя в Нагорном Карабахе, а украинские националисты рассчитывают, что они станут преимуществом и на востоке Украины.
Так, экс-снайпер "Правого сектора"* Елена Белозерская умудрилась сравнить Горловку с Шушой, выразив уверенность в том, что в случае захвата города "вата" сама убежит из Донецка.
"Это всё решается просто и элементарно, нужно только иметь других союзников - тех, кто обеспечивает "Байрактарами", а не хвалит нас за миролюбие", - заявила она.
Поэтому итоги конфликта в Нагорном Карабахе стали ударом по украинским "патриотам". Конфликт был урегулирован по итогам ночных переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана. Контролировать соблюдение соглашений будет миротворческий контингент, состоящий из русских и турок.
И такой сценарий для Киева является ночным кошмаром. А радикалы резко замолчали.
Как ранее заявил РИА ФАН военный эксперт Леонид Нерсисян, в очередном конфликте вокруг Нагорного Карабаха ключевую роль играли новые разведывательные технологии. Он указал на то, что у армянской и азербайджанской сторон имеются огромные разведывательные возможности, чего 20 лет назад ещё не было.
Однако армянские военные проявили определённую беспечность, если изучить кадры из региона. Так, зенитно-ракетные комплексы "Оса" находились в капонирах, которые обнаружили азербайджанские БПЛА.
"У меня есть подозрение, что никто в мире ещё не научился воевать в условиях, когда всё видно. И ведущие мировые державы сейчас работают над концепциями, которые учитывают это обстоятельство в современной войне", - добавил он.
*"Правый сектор" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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