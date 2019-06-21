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Радикалы Саакашвили в Грузии организуют госпереворот, воспользовавшись провокацией против русских

21 июня 2019, 00:09  •  82 • Политика
Сторонники Михаила Саакашвили сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Протест оппозиции, по информации СМИ, якобы стало то, что российский депутат на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. Инцидент начался как антироссийская провокация, однако он может перерасти в госпереворот.
Грузинские политики организовали направленную против Россию провокацию, которая вылилась в "спонтанный" митинг в Тбилиси. Напомним, в грузинской столице проходила Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой приняла участие российская делегация, возглавляемая президентом МАП Сергеем Гавриловым.

Грязные игры Саакашвили

В четверг утренняя сессия ассамблеи была организована в зале для пленарных заседаний парламента Грузии, которую открыл Гаврилов, сидевший в кресле главы спикера законодательного органа. Это привело в ярость грузинских оппозиционеров из "Единого национального движения" Михаила Саакашвили и "Европейской Грузии", которые сорвали заседание, демонстративно выйдя из помещения. Также в зал ворвалась группа протестующих.
После этого депутат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе заявил, что председателю парламента страны следует покинуть свой пост.
"Мы призываем главу парламента Ираклия Кобахидзе взять ответственность и уйти в отставку. В противном случае мы начнем официальные процедуры импичмента и доведем это до конца", - приводит слова политика ТАСС.
Как рассказал Царьграду депутат Николай Земцов, среди нарушителей спокойствия были замечены несколько журналистов. Провокаторы держали плакаты антирусского содержания "Россия убивает".
"Они ворвались в зал пленарных заседаний, заблокировали центральную трибуну и требуют, чтобы русские покинули зал заседаний, тогда работа межпарламентской ассамблеи Православия может быть продолжена. Либералы-западники ищут везде тут президента межпарламентской ассамблеи Православия, чтобы ему адресовать некие "претензии", - пояснил он.
Земцов сравнил происходящее с бардаком в Верховной раде Украины. По его словам, удивительна и реакция принимающей стороны: парламент Грузии попросту не смог обеспечить безопасность Межпарламентской ассамблеи православия, вопреки данным организаторами гарантиям.
В итоге делегатами было принято решение продолжить работу на другой площадке.
Однако и тут возникли проблемы. Российским представителям пришлось эвакуироваться из отеля "Рэдисон", который буквально закидали яйцами участники "стихийного" антироссийского митинга.

Иностранные заказчики протеста

Как отмечают в российской делегации, происходящее могла спланировать третья страна.
"Девушка с южнорусским типом лица на прекрасном английском по телефону отчиталась заказчикам организации провокации", - заявил источник Царьграда.
Более того, накануне приезда российских парламентариев были распространены фейки с обвинениями Сергея Гаврилова о том, что тот якобы принимал участие в конфликтах в Абхазии и Приднестровье. Депутат опроверг все обвинения и напомнил, что Россию и Грузию объединяют братские православные узы.
Однако сейчас, после случившейся агрессии, все переговоры России и Грузии по различным гуманитарным и экономическим вопросам, по сути, находятся под угрозой срыва.

Провокация как повод для свержения

Самое интересное заключается в том, что русофобский демарш может являться лишь прелюдией. По данным грузинских СМИ, после инцидента на МАП на проспекте Руставели в Тбилиси собрались несколько тысяч человек.
Они, как по заказу оппозиции, требуют проведения досрочных выборов и отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Более того, в толпе возникла идея штурмовать здание парламента. Оппозиционеры вместе с митингующими попытались прорваться к зданию парламента.
Судя по выдвинутым требованиям оппозиции, проваокация против русских была лишь поводом, поскольку протестующие настойчиво выдвигают политические лозунги.
Так один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет глава парламента Ираклий Кобахидзе.
Непосредственно депутаты Госдумы России уже покинули территорию Грузии на самолете.
Тем временем, МВД Грузии распространило заявление, в котором призывает пытающихся прорваться в здание парламента в Тбилиси участников митинга оппозиции прекратить незаконные действие и насилие.

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